Precio del dólar HOY sábado 28 de diciembre en Pesos Mexicanos: Divisa nacional pierde terreno

Ciudad de México.- Este sábado no se reportarán operaciones bancarias a lo largo y ancho de la República Mexicana, dado a que no se trata de un día hábil, lo que significa que si estás pensando en realizar algún tipo de movimiento que involucre a la moneda oficial de Estados Unidos tendrás que esperar hasta el próximo lunes 30 de enero; sin embargo, esto no impide que te brindemos mayores detalles sobre el costo promedio del precio del dólar en pesos mexicanos.

El pasado viernes 27 de diciembre del 2024, fue el último día de este 2024 en el que el mercado se encontraba abierto, cerrando con ello un año lleno de altas y bajas en el que se registró mucha actividad en la bolsa derivado de las elecciones presidenciales tanto de México (país en el que en el mes de junio se eligió a la actual presidenta de la nación, Claudia Sheinbaum) y de Estados Unidos (donde recién se seleccionó a Donald Trump como el futuro mandatario del mencionado país).

Es bajo este contexto que, a lo largo de este año, se reportaron muchas altas y bajas, al grado en el que vivimos nuestro primer Lunes Negro en mucho tiempo; sin embargo, en el medio del caos, las cosas parecen haber encontrado una calma y a continuación te contaremos cuál es el costo del dólar para la jornada de este sábado, de esta manera podrás estar prevenido para lo que se venga el próximo lunes.

De acuerdo con lo expuesto en el portal especializado de El Dólar, para la jornada de hoy la moneda de Estados Unidos tendrá un valor de 20.21 unidades mexicanas, por otro lado, podrá comprarse en 19.82 y se vendrá en 20.60, lo que conlleva un notable cambio en comparación de lo que te informamos el día de ayer, cuando dichos costos oscilaban en 20.28, 10.28 y 20.29 respectivamente, según los datos presentados en Investing.com.

Precio del dólar HOY 28 de diciembre

Precio del dólar HOY en México sábado 28 de diciembre del 2024

Afirme compra el dólar en 19.30 pesos y vende en 20.90 pesos

compra el dólar en 19.30 pesos y vende en 20.90 pesos Banco Azteca compra en 19.35 y vende en 20.56 pesos

compra en 19.35 y vende en 20.56 pesos Bank of America compra en 19.2308 y vende en 21.4592 pesos

compra en 19.2308 y vende en 21.4592 pesos Banorte adquiere en 19.05 y oferta en 20.65

adquiere en 19.05 y oferta en 20.65 BBVA Bancomer compra 19.25 y vende en 20.79 pesos

compra 19.25 y vende en 20.79 pesos CiBanco señala que el precio del dólar es de 19.24 pesos mexicanos

señala que el precio del dólar es de 19.24 pesos mexicanos Citibanamex compra en 19.71 y vende en 20.82

compra en 19.71 y vende en 20.82 Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 20.36

cotiza la divisa extranjera en 20.36 Inbursa compra el dólar en 19.80 y vende en 20.80

