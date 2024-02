AMLO 'explota' contra la 'Marcha por la democracia': Organizadores "quieren seguir robando"

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- El pasado domingo, en diferentes puntos de la República Mexicana se realizó la llamada 'Marcha por la democracia', organizada por el bloque opositor al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Aunque el evento contó con miles de participantes, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano arremetió contra los asistentes y convocantes.

El pasado domingo 18 de febrero se realizó la 'Marcha por la Democracia' en México. Foto: Internet

La tarde del pasado domingo 18 de febrero del 2024, luego de la entrega del templo de San Antonio de Padua, que fue rehabilitado tras el sismo de 2017, en el estado de Puebla, el mandatario López Obrador habló sobre la 'Marcha por la democracia'. El presidente señaló que este evento, convocado por sus opositores y los "conservadores" demuestra "que vivimos en un país auténticamente democrático, como no se veía en mucho tiempo".

No obstante, el tabasqueño señaló que este evento solo defiende la democracia "de los oligarcas, la de los ricos, la democracia de los corruptos". Apuntó que los organizadores no quieren al pueblo, y que solo "quieren seguir robando", ya que fueron los cómplices de los fraudes electorales que se hicieron los comicios pasados. Asimismo, negó que él esté interviniendo en el proceso electoral.

Nosotros lo que queremos es que haya la democracia del pueblo", señaló el presidente de México este domingo, desde el estado de Puebla.

Posteriormente, López Obrador aseguró que este 2024 no habrá en la República Mexicana una "elección de Estado", al mismo tiempo que sostuvo que esas prácticas fueron de gobiernos pasados: "No, eso ya se terminó, se aplicaba cuando nos robaron la Presidencia en dos ocasiones, en tres, porque en el 88 también hubo fraude, Salinas no ganó y Calderón no ganó, sobre todo los intelectuales o seudo intelectuales ‘alcahuetes‘, se quedaron callados con los fraudes de 2006 y 2012, ahora ya me llama mucho la atención y además celebro que digan ‘nuestra democracia‘, que sí, es la de ellos, nada más que es la del poder sin pueblo".

Ante la pregunta de si está garantizado el voto libre, AMLO aseguró que este es "Libre y secreto, y democrático". Finalmente, prometió que, con el Gobierno de la 4T, "ya no va a haber fraudes electorales como había cuando dominaban los del PRIAN". Cabe señalar que el presidente declinó de opinar sobre la candidata de la 4T a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Fuente: Tribuna