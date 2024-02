AMLO: No habrá crisis económica en México al final del sexenio; el país progresará, dice

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, viernes 2 de febrero del 2024, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre cómo será el futuro de México luego de que él deje el Poder Ejecutivo Federal, el próximo 30 de septiembre. El tabasqueño señaló que la nación mexicana seguirá creciendo y que "no ve" una crisis económica como la que ocurrió en 1994, en la transición entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

Ante los miembros de la prensa, en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano señaló que confía en que el proyecto del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) seguirá con el o la nueva presidenta de México, quien será elegido en las urnas este año. Apuntó que el "porvenir" de la nación será muy bueno, y que, si bien se presentarán algunos problemas, no será nada grave.

No deseo que eso suceda [un daño] no pienso que vaya a haber problemas en el futuro, va a ser muy bueno el porvenir para México, para su pueblo, estoy convencido de México, muy consciente, desde luego se van a venir enfrentando problemas, pero nada grave", señaló López Obrador.

El mandatario tabasqueño señaló que no ve una crisis económica, similar a la del "error de diciembre" que ocurrió en 1994, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León llegó al poder. Asimismo, dijo que no ve un alza en la violencia, ni un "narcoestado", ni homicidios en contra de políticos. Por su parte, señaló que el país seguirá creciendo, aprovechando al máximo sus recursos, tanto naturales como humanos.

No veo por ejemplo una crisis económica, financiera, como la que se padeció al término del Gobierno de Salinas y a la entrada de Zedillo, la crisis de diciembre, no la veo, y no veo tampoco el que vayan a haber asesinatos políticos [toco madera] y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada, no veo hacia adelante un narcoestado y no veo tampoco una amenaza de sometimiento de intervención de ningún Gobierno extranjero", expresó AMLO.