AMLO se lanza contra el Poder Judicial tras revocación de prisión preventiva de Emilio Lozoya

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la revocación de prisión preventiva de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) que seguirá con su proceso en su domicilio respecto al caso Agronitrogenados. Volvió a arremeter contra el Poder Judicial.

Este miércoles 21 de febrero del 2024, el mandatario tabasqueño reiteró que el Poder Judicial está "podrido" ya que un juez decidió darle prisión domiciliaria a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex implicado en el escándalo de la empresa Odebrecht. Ante esto, la Fiscalía General de la República (FGR), el martes 20 de este mes, señaló que el exfuncionario no ha ganado ningún juicio y que ha tenido "privilegios especiales". AMLO también opinó sobre este hecho.

Va la Fiscalía [General de la República] a atender este asunto; como lo expulso Elizabeth [García Vilchis] en el 'Quién es quién en las mentiras', esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos, delincuentes, presuntos, de cuello blanco, presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada, del crimen", comentó López Obrador.

"Jueces, magistrados, ministros, ahora tenemos pendiente, ¿se acuerdan de que hubo un ministro que, al mismo tiempo, que otorgó amparos para no distribuir los libros de texto, tenía guardada en la gaveta de su escritorio, un expediente para que no se cobraran impuestos a una empresa? Aguilar, creo que se apellida el señor. Tenía un año guardado el expediente para que una empresa grande, grande, grande, con una denuncia de más de 20 mil millones de pesos, no pagara impuestos, y al mismo tiempo, amparos para que no se distribuyeran los libros, porque están en contra de nosotros", narró el presidente de México, como ejemplo de las malas acciones del Poder Judicial, al que busca reformar.

En esta misma intervención, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano sostuvo que "el poder judicial está dominado por la oligarquía corrupta; está al servicio de una minoría corrupta, son empleados, no representan al pueblo de México. Tampoco es nuevo; nunca han hecho justicia. Siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de una manera abierta y descarada y en contra nuestra".

Todos los casos los perdemos", declaró el presidente de México.

Finalmente, AMLO sostuvo que "fueron jueces del poder judicial los que decidieron, en vez de que esté en la cárcel, el exdirector de Pemex, que lleve su juicio, en su casa solo con un brazalete, porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape, de que se fugue". Agregó que la Fiscalía General de la República, seguramente, va a apelar, si es que lo puede hacer: "Es un asunto entre la FGR y el Poder Judicial".

Emilio Lozoya, salió ayer por la noche [martes 20 de febrero] del Reclusorio Norte de la Ciudad de México (CDMX), luego de estar más de dos años preso por los casos de corrupción de Odebrecht y Agronitrogenados. Su proceso continuará, pero ahora con prisión domiciliaria.

