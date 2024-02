Sergio Mayer va como candidato a diputado plurinominal de Morena y filtra posible retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En múltiples ocasiones el nombre de Sergio Mayer ha sido vinculado a la polémica, sobretodo durante los últimos meses cuando el famoso fue acusado de tráfico de influencias para afectar al actor Héctor Parra, quien continúa en prisión tras ser acusado de abuso en agravio de su hija Alexa Hoffman. Así como también se le señaló por intentar robar la los derechos de propiedad de Wendy Gavara.

Todo esto sumado al hecho de que hace varias semanas el comediante Jo Jo Jorge Falcón lo acusó de haber intentado robar las regalías de su canal de YouTube cosa que también hizo con el cantante José José de quien habría estado cobrando dinero durante bastante tiempo. Pese a todo lo dicho anteriormente, parece ser que Sergio Mayer no le teme al éxito y reactivará su carrera política.

Esta mañana del jueves, 22 de febrero, trascendió la noticia de que el exintegrante de Todo Para Mujeres irá por la candidatura a diputado plurinominal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). De acuerdo con información del periódico Milenio la selección de perfiles ya fue realizada y el nombre de la actor se encuentra en la lista de aquellas personas que buscan un puesto en la diputación.

Sergio Mayer reiniciará su carrera en la política con Morena

Si bien, Sergio Mayer no ha confirmado que iría por un puesto político, la realidad es que ya ha dejado entrever algunas pistas en entrevistas donde ha lanzado bromas al respecto. Cabe señalar que esta no es la primera vez que el también bailarín se desempeña en papeles políticos, ya que, en el año 2018 fue seleccionado como diputado de mayoría relativa para el distrito 6 en la Ciudad de México con la coalición Juntos Haremos Historia.

Pero esto no es todo, porque en días recientes el exintegrante del Team Infierno confesó que estaría dispuesto a dejar su cuenta de Only Fans (en la que dibutó en el mes de enero) para complacer a sus hijas. Dichas declaraciones ocurrieron durante un evento para promocionar la Marcha Gay del año 2024. Según información brindada tanto por el histrión de La fea más bella como por su esposa, Isabella Camin las hijas de la celebridad no estarían de acuerdo con que el famoso contara con su cuenta en la afamada página de adultos.

"Pues la chiquita no sabe. Está en su fútbol, en su karate. No sabe, y la mayor, cien por ciento, no le gusta, no. A ella sí no le gusta nada”, declaró Isabella Camil.

Sergio Mayer asegura que abandonaría a OF por sus hijas

El propio Sergio Mayer señaló que aunque sus fotos y vídeos están hechos con la mayor calidad y respeto posible, la realidad es que estaría dispuesto a hacer lo necesario para que sus hijas se sintieran cómodas. Dejando entrever que sí considera cerrar su cuenta en OF aunque esto podría tardar, ya que algunos usuarios habrían pagado contenido para dos o tres meses, hecho que el examigo de Poncho De Nigris ya le explicó a sus vástagas.

"Mis fotos y mis videos están hechos con mucha calidad y con mucho respeto. Creo que son más fuertes y sexuales las canciones que ellas escuchan que lo que yo puedo hacer con mis fotos. No tienen nada. Fotos que ustedes han visto toda la vida cuando hice ‘Solo para mujeres'. Yo creo que sí (dejaría OF) por mis hijas haría cualquier cosa, pero hay gente que ya pagó dos y tres meses y ya le expliqué a mi hija que no podemos quedarles mal a las personas", señaló Mayer.

Fuentes: Tribuna