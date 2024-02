AMLO envía severo mensaje a Joe Biden y Justin Trudeau: “No merecemos maltrato”

Palenque, Chiapas.- Durante esta ‘Mañanera’, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de diversos temas de importancia para el país, asimismo abordó la polémica que se estaba desatando entre la República y Estados Unidos, la cual se generó después de que la representante comercial del país gobernado por Joe Biden, Katherine Tai, advirtió que su país podría volver a imponer los aranceles.

Según declaraciones de Katherine Tai, esto ocurriría si el Gobierno del tabasqueño no tomaba medidas urgentes para frenar el continuo aumento en exportación de acero y aluminio a Estados Unidos, ya que, incurre a una violación al espíritu del acuerdo comercial T-MEC, ya que este producto provendría desde otros países. Ante esta situación, el mandatario mexicano amagó con no presentarse a la Cumbre de Líderes de América del Norte para el próximo mes de abril en Canadá, puesto considera que no hay un trato respetuoso hacia las tierras aztecas.

Si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, ya me falta nada más siete meses y no me gusta viajar mucho, me gusta viajar aquí a Palenque, aquí sí me siento muy bien de salud, aquí hay muy buenas vibras", expresó el mandatario.