¿Eduardo Verástegui irá por la presidencia de México? Exgalán de Televisa destroza al INE

Ciudad de México.- En punto de las 00:01 horas de mañana viernes 1 de marzo darán inicio las campañas electorales de cara a los comicios de 2024 donde se elegirá al próximo presidente de México que será el sucesor de Andrés Manuel López Obrador. A punto de arrancar con las campañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) compartió qué candidaturas fueron aprobadas y quien no se encontró con buenas noticias fue el retirado actor, Eduardo Verástegui.

A través de un comunicado de prensa, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral informó que se había aprobado por unanimidad el registro de candidaturas a la presidencia de México de tres ciudadanos y el exgalán de novelas de Televisa no fue contemplado para las elecciones 2024. Primero informaron que se aprobó la candidatura de Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Asimismo, se autorizó que Claudia Sheinbaum, de Sigamos Haciendo Historia, participe en el proceso electoral federal, al igual que Jorge Álvarez Maynez de Movimiento Ciudadano. De esta forma quedó confirmado que Verástegui no pudo conseguir un espacio en la boleta electoral que será usada el próximo 2 de junio para elegir al nuevo mandatario de la República Mexicana.

Y es que el aspirante de ultraderecha no consiguió cumplir con los requisitos que pide el órgano electoral para poder ser candidato a la presidencia, por lo cual su registró fue desechado. De acuerdo con datos publicados por el diario El Universal, Eduardo solamente consiguió 154 mil 828 apoyos encontrados en Lista Nominal, lo que apenas representa un 16.10 por ciento del total de apoyos requeridos, que son 961 mil 405.

Después de que se conociera esta decisión, el exintegrante del grupo Kairo usó su cuenta de X, antes Twitter, para arremeter contra el INE y aseguró que no se quedará de brazos cruzados: "Estamos demostrando que en México no hay democracia, que sí hay mucha corrupción y que el Instituto Electoral es el árbitro corrupto que decide a quién dejan pasar y a quién no. Ahora, nos toca llevar el caso al Tribunal Electoral y después, a la Corte Interamericana".

Eduardo Verástegui aseguró que México está siendo "saqueado" por la vieja política y señaló que fue un "fraude" que el INE no aprobara su candidatura independiente: "Nosotros solo hicimos el trabajo de acuerdo a las reglas dadas por @INEMexico y ellos hicieron trampa. Así que nosotros ganamos y ellos perdieron, y lo vamos a demostrar. Ellos cumplieron cabalmente con la orden recibida".

Fuente: Tribuna