Lilly Téllez recibe un chaleco blindado de un empresario anónimo para su campaña

Ciudad de México. - La senadora y candidata por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, reveló durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, que un empresario anónimo le envió un chaleco blindado para utilizar durante sus eventos de campaña para competir por la reelección en el Senado de México.

Durante su participación en el programa, Téllez expresó su agradecimiento hacia el empresario desconocido que le proporcionó el equipo de protección personal. "Mientras tanto, yo voy a agradecer a un empresario que en anonimato, no sé quién es, me mandó un chaleco blindado, y no sé quién es esa persona, pero quien sea muchas gracias", mencionó la candidata.

Lilly Tellez

Asimismo, la senadora informó que aún no cuenta con protección de elementos de la Guardia Nacional o de la Secretaría de Seguridad Pública, a pesar de haber solicitado seguridad para realizar sus campañas y participar en eventos públicos en Sonora.

Téllez comentó que tuvo una entrevista con elementos de la Guardia Nacional, quienes están analizando su caso y situación para determinar si puede recibir seguridad por parte de esta institución. "Ayer me hicieron la entrevista, muy profesionales por cierto, de parte de la Guardia Nacional. Ayer fue la entrevista, un par de horas de la entrevista para evaluar mi situación y ellos van a estudiar mi situación para ver si me dan seguridad", explicó la candidata al Senado.

La solicitud de protección por parte de Lilly Téllez surge en medio de preocupaciones por la seguridad de los candidatos durante el proceso electoral en México, especialmente en zonas donde se ha registrado violencia relacionada con la actividad política. La respuesta de la Guardia Nacional a su solicitud de seguridad aún está pendiente.

Fuente: Tribuna