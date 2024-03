AMLO defiende nuevo censo de desaparecidos en México: "Son miles los que hemos encontrado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 13 de marzo del 2024, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a defender el nuevo censo y la estrategia para localizar a desaparecidos que ha implementado el Gobierno Federal de la Cuarta Transformación (4T). Aseguró que la Administración ha tenido buenos resultados y que están encontrando a miles de ausentes.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de este miércoles, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario López Obrador afirmó que su Gobierno ha encontrado a "miles" de personas reportadas como desaparecidas al elaborar un nuevo censo de ausentes; esto pese a que la reducción cifras oficiales sea cuestionada por familias de las víctimas y organizaciones civiles.

La buena noticia es que estamos encontrando a muchas personas que estaban registradas como desaparecidas porque se está haciendo una visita en todo el país casa por casa y se está avanzando, y ya se puede hablar de que son miles los que hemos encontrado con vida", declaró AMLO en su tradicional rueda de prensa.

El presidente de México, de nueva cuenta, defendió la modificación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que él había tachado de "manipulado" en semanas anteriores. Asimismo, AMLO recordó que el nuevo censo contempla enviar a funcionarios públicos llamados 'Servidores de la Nación' a que pregunten “casa por casa” si sigue vigente el reporte de desaparición de una persona que vivía ahí.

Ya casi estamos terminando [el nuevo censo]", apuntó López Obrador. "Que tengan confianza (las familias), que estamos trabajando para que no haya impunidad".

Finalmente, el presidente justificó la estrategia de seguridad de su Gobierno 'abrazos, no balazos' al mencionar una reducción en la incidencia mensual del 20 por ciento en los homicidios, 50 por ciento en los robos y 80 por ciento en los secuestros en su sexenio (2018-2024) frente al anterior: "No [han aumentado las desapariciones], afortunadamente, porque nosotros no mandamos a desaparecer a nadie, el Estado ya no es, como era antes, el principal violador de los derechos humanos".

