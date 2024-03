Caso Ayotzinapa: FGR investiga destrozos en Palacio Nacional durante la 'mañanera' de AMLO

Ciudad de México.- El pasado miércoles 6 de marzo del 2024 ocurrió algo insólito en Palacio Nacional: mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezaba su tradicional rueda de prensa, un grupo de estudiantes normalistas rompieron una puerta del inmueble, buscando interrumpir la 'mañanera'. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya abrió una carpeta de investigación por este evento.

Horas después del polémico 'portazo' durante la 'mañanera' de AMLO, se informó que peritos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrieron una carpeta de investigación por los daños provocados en Palacio Nacional durante la protesta por parte de normalistas por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Para iniciar con las diligencias correspondientes, al sitio llegaron tres peritos y un fotógrafo, quienes se entrevistaron con funcionarios de Presidencia que estuvieron durante la protesta. Los elementos de la FGR revisaron tanto el interior del Palacio, como las puertas. Al mismo tiempo, personal se encargó de limpiar la escena. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido avances sobre las pesquisas.

Como se recordará, la mañana del 6 de marzo, jóvenes mexicanos rompieron una de las puertas principales del Palacio Nacional (la que da por la calle de Moneda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México), mientras el presidente López Obrador realizaba adentro su rueda de prensa matutina. Los manifestantes acusan al presidente de "no resolver" el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, ya que protegería a militares involucrados.

Por lo anterior, los protestantes tomaron una camioneta que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la pintaron con aerosol, y la utilizaron para tumbar una puerta del histórico inmueble. AMLO se enteró de este evento mientras respondía preguntas, y si bien señaló que se trataba de un "acto de provocación", descartó represalias por parte del Gobierno Federal.

No va a escalar, es que lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta, nosotros no somos represores. Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, pero lo que quieren es provocar", expresó el miércoles López Obrador.