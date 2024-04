"Vamos a abrazarnos": Responde AMLO a solicitud de Xóchitl Gálvez sobre cancelar su 'mañanera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de ayer, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, formada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Xóchitl Gálvez, informó que solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) cancelar las conferencias de prensas 'mañaneras' del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Si bien el INE le dijo a la aspirante de la oposición que esto no podría ocurrir, la noticia llegó hasta oídos del jefe del Ejecutivo Federal mexicano. López Obrador declaró que suspender sus ruedas de prensa, las cuales ya son consideradas como uno de los foros más importantes de la República Mexicana, sería "una gravísima violación a la Constitución” así como un “agravio a la libertad de expresión".

Quieren censurar las mañaneras, están pidiendo que se cancelen las mañaneras. ¿Ustedes que opinan? [algunos reporteros le respondieron a AMLO que no]. A la gente también: ¿cómo nos van a silenciar? ¿Ya las libertades dónde quedan?", cuestionó el mandatario tabasqueño.

En esta misma intervención, el presidente de México recordó que el INE rechazó la petición de Xóchitl Gálvez, acción que, desde luego, no le gustó a la aspirante del Frente opositor al Gobierno que representa: "Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral que no es posible hacerlo, sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad".

Pero no sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, que se tranquilicen, somos adversarios no somos enemigos. Vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho", dijo López Obrador, quien se río junto con los miembros de la prensa.

Cabe recordar que, el pasado martes 09 de abril del 2024, la exsenadora panista, Xóchitl Gálvez Ruíz, quien ahora busca la Presidencia de México, pidió al INE cancelar las conferencias matutinas del presidente López Obrador, por presuntamente dañar la equidad en la contienda, ya que ella ha ido hasta abajo en las encuestas, y sus resultados no cambiaron luego del Primer Debate Presidencial 2024. No obstante, esto no será posible.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'