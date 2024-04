Precio del dólar en bancos de México, HOY sábado 13 de abril 2024, en pesos mexicanos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, este sábado, 13 de abril, los bancos estarán cerrados debido a que se trata de un día inhábil, la realidad es que aún ahora continúan registrándose variaciones en el monitoreo del dólar con respecto a la divisa mexicana. Dicha información toma fuerza cuando te percatas de que estos datos te pueden brindar un panorama sobre el costo de la moneda estadounidense para el próximo día, lunes 15 de abril.

Si bien, en las próximas 42 horas no habrá movimientos bancarios, es posible que haya quienes deseen saber cómo cerraron ambas divisas durante la jornada del pasado viernes, 12 de abril. Si ese es tu caso, no te preocupes, porque a continuación te contaremos absolutamente todos los detalles en TRIBUNA, así que no dejes de prestar atención a las siguientes líneas de este artículo, porque sabrás todos los pormenores.

Precio del dólar para este sábado, 13 de abril

De acuerdo con información presentada en el sitio web El Dólar, portal que suele dedicarse a monitorear las variaciones que podría registrar la divisa de Estados Unidos con respecto al peso mexicano, este sábado, 13 de abril, se prevé que el dólar oscile en los 16.58 pesos mexicanos, lo que se traduce como una ligera alza con respecto a lo registrado durante la jornada de ayer, viernes, cuando rondaba en los 16.44 pesos.

Cabe señalar que esta misma página web predice que, a lo largo del día de hoy el dólar podría comprarse en 16.21 y venderse en 16.95. Aunque es importante mencionar dos cosas: la primera, es que hoy se trata de un día inhábil, cosa que ya te habíamos indicado al comienzo de esta nota, por lo que no podrás hacer movimientos en los bancos en las próximas 42 horas. El siguiente punto es que las cifras brindadas anteriormente son predicciones y podrían variar conforme avance la jornada.

Sábado, 13 de abril del 2024, ¿cuál es el precio del dólar que manejarían los principales bancos de México?

Afirme compra en 15.80 pesos y vende en 17.20

compra en 15.80 pesos y vende en 17.20 Banco Azteca compra en 15.80 y vende en 17.24

compra en 15.80 y vende en 17.24 Banorte compra en 15.55 pesos y vende en 17.13

compra en 15.55 pesos y vende en 17.13 BBVA Bancomer compra en 15.59 pesos y vende en 17.13

compra en 15.59 pesos y vende en 17.13 Citibanamex compra en 16.16 pesos y vende en 17.07

compra en 16.16 pesos y vende en 17.07 Grupo Financiero Inbursa compra en 16..00 y vende en 17.50

