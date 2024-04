Tras drástico incremento, el precio del dólar en México se mantiene HOY domingo, 21 de abril

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este fin de semana está a punto de terminar y, aunque se trata de un día en el que no se reportarán operaciones bancarias, la realidad es que esto no impide que las proyecciones entre el precio del dólar y el peso mexicano continúen, lo que les permitirá a los inversores hacerse una idea de cómo se mantendrá el mercado para el próximo lunes, 21 de abril. Así que, si estás planeando realizar alguna operación o transacción financiera, no te preocupes, porque aquí te daremos todos los detalles.

Como ya sabrás, durante los últimos días, el dólar ha ido al alza, lo que lo llevó de estar entre los 16 pesos en los que se mantuvo a comienzos de este mes de abril a alcanzar los 17 en cuestión de días. Tan solo el día de ayer te estábamos contando que la divisa estadounidense había alcanzado los 17.11 en moneda mexicana, lo que significó un incremento del 0.0054 por ciento en comparación con lo visto durante un día anterior.

Y aunque esto podría resultar alarmante para más de uno, afortunadamente el dólar comienza el día de domingo oscilando en 17.11 pesos, igual que lo visto durante la jornada de ayer, lo que lo llevó a mantenerse en un promedio de incremento del 0.00 por ciento, en contraste con lo visto en días anteriores. Cabe señalar que esto es una proyección y es posible que dicha cifra cambie conforme progrese el día.

Por otro lado, se prevé que para este domingo, 21 de abril, el dólar se compre en 16.75 pesos, es decir, se mantiene igual que lo reportado el día de ayer; mientras que se estará vendiendo en 17.47. Estas cifras son una proyección lanzada por el portal El Dólar, por lo que es posible que, conforme avancen las horas, estos números varien. Pero no te preocupes, en caso de que se registre una alteración notable, lo estaremos informando en TRIBUNA.

Precio del dólar HOY 21 de abril

Domingo, 21 de abril, ¿cuál es el precio del dólar que manejarían los principales bancos de México?

Afirme : Compra en 16.20 y vende en 17.60

: Compra en 16.20 y vende en 17.60 Banco Azteca : Compra en 16.25 y vende en 17.74

: Compra en 16.25 y vende en 17.74 Banorte : Compra en 16.00 y vende en 17.40

: Compra en 16.00 y vende en 17.40 BBVA Bancomer : Compra en 16.06 y vende en 17.59

: Compra en 16.06 y vende en 17.59 Citibanamex : Compra en 16.59 y vende en 17.51

: Compra en 16.59 y vende en 17.51 Grupo Financiero Inbursa: Compra en 16.46 y vende en 18.19

