Encapuchados detienen a Claudia Sheinbaum: AMLO declara que sería un "montaje"

Ciudad de México.- La tarde del pasado domingo, la candidata a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue interceptada y detenida por un grupo de personas encapuchadas, en su paso hacia Tapachula, estado de Chiapas. Este asunto llegó a oídos del jefe del Ejecutivo Federal mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien aseguró que seguramente se trató de un "montaje".

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, lunes 22 de abril del 2024, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente AMLO confirmó que un grupo de encapuchados interceptó el vehículo de la candidata a la Presidencia por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en las elecciones 2024. No obstante, López Obrador declaró que "es muy probable que sea propaganda", ya que estaban cerca periodistas de Latinus, medio opositor al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

Asimismo, el presidente de México sostuvo que la gente que va a presentan denuncias ante los políticos no va encapuchada, ni graba como lo hicieron ayer, domingo 21 de abril, ante Claudia Sheinbaum.

Pues este tenemos la información; sí fueron personas encapuchadas las que estuvieron la camioneta, el carro en el que se trasladaba Claudia [Sheinbaum], eso lo puedo decir. Grabando, ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda. Porque el que va a hacer un planteamiento, ni va encapuchado, ni está grabando", señaló el mandatario tabasqueño.

"Aquí, adicionalmente, se dio a conocer que estaban los de Latinus, es un medio de Loret de Mola, y era el único para tener el antecedente completo, porque Loret de Mola está en contra de nosotros, según Pedro Ferriz está financiado por Roberto Madrazo, que también está en contra y uno de los últimos montajes que hizo Loret de Mola fue entrevistas a un encapuchado, 'dirigente' de un grupo de la delincuencia en Guerrero, lo entrevistó. ¿Quién le facilitó la llegada a este dirigente? ¿Por qué lo hizo? Ah, pero para hablar mal de mi, en el contexto en el marco de la campaña de presidente 'narcotraficante' AMLO, AMLO 'narcopresidente'", agregó.

En esta misma intervención, López Obrador aseguró que "es muy extraño lo que sucedió allá por Motozintla, Chiapas y hay en efecto grupos que se están enfrentando, pero pues esto sí es algo muy especial". Asimismo, declaró que si bien medios como "el Reforma publicó que estaban armados los de la comitiva de Claudia", los funcionarios ya declararon que "no estaban armados, es propaganda. Lo más probable es que sea propaganda".

AMLO aseguró que luego de este incidente no habló con Claudia Sheinbaum, "pero la conozco bastante bien y sé que es ya saben, lo que pienso". Agregó que estos se van a investigar por parte de las autoridades, no obstante, no considera que se trate de algo grave: "Es muy probable que sea un montaje, porque encapuchados, si alguien tiene una denuncia para que se va a encapuchar. Y además dicen que ahí es pacífico".

