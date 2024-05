Claudia Sheinbaum comete 'tropiezo' en su discurso y rectifica ¿Qué dijo sobre AMLO?

Ciudad de México.- Este viernes, Claudia Sheinbaum hizo una aclaración sobre sus comentarios en un evento en Cabo San Lucas, indicando que su discurso pudo haber sido malinterpretado, especialmente cuando hace referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador. Al concluir el encuentro, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia mencionó que un miembro de su equipo le hizo una corrección.

Señaló que una parte de su discurso se podía prestar a malinterpretaciones, por ello explicó su verdadera intención:

Me andan corrigiendo aquí por si hay alguna confusión, por supuesto que dije que no llegamos por ambición personal, sino llegamos a transformar a nuestra patria, si hay alguna cosa que se haya entendido de manera distinta, por supuesto que no es el caso", dijo Sheinbaum Pardo