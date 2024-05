INE revela si permitirá que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se ataquen durante debate

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó eliminar del segundo debate presidencial los señalamientos entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, donde se acusan de corrupción y nexos con el crimen organizado. Ante esta situación surgió la duda sobre si el Instituto Nacional Electoral (INE) permitirá este tipo de expresiones en el tercer y último debate presidencial antes de las elecciones del próximo 2 de junio.

Fue Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), quien este 18 de mayo durante una conferencia de prensa aclaró si los candidatos podrán utilizar términos como "corrupta" o "narcocandidata" mañana domingo. Zavala especificó que la eliminación fue ordenada en respuesta a una serie de quejas recibidas por las acusaciones entre candidatas.

Llegaron efectivamente quejas, pero no solo es la palabra corrupta, es porque también se hablaba de extorsión y ambos son delitos que constituyen uno de los límites para la libertad de expresión, que es lo que conocimos en esas quejas particulares", dijo la consejera.

Asimismo, Claudia Zavala adelantó también que se seguirán tomando medidas en contra de las transgresiones a los límites de la libertad de expresión: "En esa medida se dictaron las medidas cautelares y se seguirán emitiendo porque son los límites que tenemos a la libertad de expresión, marcados en nuestra propia constitución".

Eliminan acusaciones

La semana pasada, la comisión ordenó eliminar de la transmisión del debate la parte en la que Gálvez llama a Claudia Sheinbaum "narcocandidata" y hace alusiones a sus supuestos vínculos con el crimen organizado. "La única corrupta aquí es la candidata del PRIAN", afirmó Claudia. El PAN y Xóchitl Gálvez presentaron una queja contra Sheinbaum, argumentando que sus declaraciones en el debate contienen información inexacta y carente de veracidad, con la intención de difundir información falsa que perjudica el voto informado de los electores.

La Comisión decidió por unanimidad que las expresiones relacionadas con las palabras "corrupta", "extorsión" y "extorsiona" podrían constituir calumnia. Por lo tanto, se ordenó eliminar dichas expresiones de la versión estenográfica en la página Central Electoral del INE. Por su parte, Gálvez Ruiz afirmó que en el próximo debate "habrá sorpresas" y se volverán a escuchar expresiones como "narco candidata", refiriéndose a su contrincante de Morena, ya que el INE no las prohibió. "Que quede claro que solo se ordenó retirarlas, pero no se dijo que no se pueden decir. Nos vamos a decir cosas", adelantó.

Fuente: Tribuna