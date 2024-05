Rocío Nahle enfrenta nuevo escándalo por supuesta corrupción de su yerno y ella responde

Comparta este artículo

Xalapa, Veracruz. - Rocío Nahle, candidata de Morena al gobierno de Veracruz, está en medio de un nuevo escándalo tras las revelaciones sobre las empresas de su yerno, Fernando Bilbao Arrieta. Esto según un reportaje presentado por N+ Focus en el noticiero En Punto de Televisa, Bilbao Arrieta habría sido beneficiado con depósitos millonarios durante la gestión de Nahle en la Secretaría de Energía.

Y es que Fernando Bilbao Arrieta, quien es prometido de Tania Peña Nahle, hija de Rocío , figura como socio de varias compañías que, según la investigación, recibieron trato preferencial por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Las empresas involucradas, entre ellas Servicios y Petrolíferos del Norte, Servicios y Premezclados Norte y Comercializadora Delta Dibal, habrían recibido depósitos millonarios de compañías a las que la CRE dio permisos de explotación de hidrocarburos entre 2019 y 2023.

El reportaje ya mencionado documenta cómo es que las empresas de Bilbao Arrieta lograron obtener permisos para la venta y transporte de hidrocarburos en tiempo récord, a veces sin cumplir con todos los requisitos, cosa que hizo que se levantaran sospechas de corrupción y tráfico de influencias.

Ante estas acusaciones, Nahle recurrió a sus redes sociales para desmentir dicha información. Por medio de su cuenta oficial, la exsecretaria de Energía federal insistió en que su yerno no tiene permisos de la CRE para la importación o distribución de hidrocarburos. "Como todos los días tengo que salir a aclarar notas falsas y difamatorias de la oposición y de algunos medios, hoy le digo a Televisa que Fernando, mi yerno, NO TIENE ningún permiso de la CRE de importación o distribución de hidrocarburos. No mientan. Cálmense y tomen AMLODIPINO", escribió Nahle.

Para entrar más en detalle, las empresas de Bilbao Arrieta, según el reportaje, han recibido millones de pesos de compañías que obtuvieron permisos de la CRE. Por ejemplo, Comercializadora Delta Dibal recibió recursos de empresas como Finsa Energéticos II y Grupo Energético PG y Asociados, quienes depositaron 12 millones de pesos entre 2023 y 2024. Otros depósitos significativos fueron recibidos por Servicios y Premezclados Forte y Servicios Petrolíferos del Norte.

El caso ya generó mucho ruido, especialmente después de que la comisionada Mónica Leticia Campos denunciara irregularidades en la concesión de permisos. Campos señaló alteraciones en la integración de expedientes administrativos, los cuales permitieron a las empresas de Bilbao Arrieta obtener permisos de manera rápida y sin cumplir con todos los requisitos.

Bilbao Arrieta, quien se casará con Peña Nahle en junio de 2024 en una lujosa hacienda en Alvarado, Veracruz, ha preferido mantener un perfil bajo ante estas acusaciones. Sin embargo, su vinculación con empresas beneficiadas durante la gestión de Rocío Nahle ya puso en entredicho la transparencia y ética de la candidata.

Y es que eso no es todo, pues además de este escándalo, Nahle ha enfrentado acusaciones sobre propiedades millonarias en diversos estados del país, incluyendo dos mansiones en el exclusivo fraccionamiento El Dorado en Boca del Río, Veracruz. Estas propiedades, según críticos, no se justifican con los ingresos de Nahle.

Por su parte, en su conferencia matutina de ayer 17 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Nahle, exigiendo a Televisa pruebas concretas de las acusaciones de corrupción. No obstante, los comentarios en el Internet sostienen que las pruebas ya están presentadas y que el mandatario se niega a cuestionar la integridad de sus colaboradores.

Fuente: Tribuna