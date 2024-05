¿Y Máynez? Aspirante de Movimiento Ciudadano declina a favor de Morena en pleno debate

Ciudad de México.- México está a unos días de que se realicen las Elecciones 2024, las cuales serán las más grandes en su historia, según el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, las propuestas de alianzas y cambios en los partidos políticos siguen latentes, por ejemplo, lo ocurrido hace unos días, cuando el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro 'Alito' Moreno, pidió al aspirante presidencial, Jorge Álvarez Máynez que declinara a favor de Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición.

Ante esto, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) le respondió a 'Alito' que primero dejara la presidencia del PRI y designara a Beatriz Paredes como la nueva líder para poder hablar de una estrategia que beneficiara a México. Como se sabe, la conversación no avanzó y Álvarez Máynez sigue en la contienda por la Presidencial de la República.

Candidata de MC declina a favor de Morena. Foto: Twitter

Sin embargo, una de sus compañeras de partido sí declinó. Se trata de Esther Mejía Bolaños, aspirante de Movimiento Ciudadano, quien buscaba ganar la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México (CDMX), pero que se retiró de la contienda a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuyo candidato es Javier Joaquín López. Esto ocurrió la noche del lunes 20 de mayo, cuando se realizaba el debate del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

La candidata del 'Movimiento Naranja' (el cual ha tomado fuerza desde el triunfo de Samuel García en Nuevo León) aseguró que se unía al proyecto de la Cuarta Transformación ya que se considera a sí misma una mujer con palabra, principios y valores por lo que tiene el coraje para trabajar por la demarcación. Agregó que, con su movimiento político, también apoyaba a la candidata para la jefatura de Gobierno, Clara Brugada y a la presidencial, Claudia Sheinbaum.

Hoy anuncio públicamente que me sumo al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, al proyecto de Clara Brugada y también me sumo al proyecto de mi amigo Javier, que yo sé que tú podrás construir junto conmigo todo lo que yo me comprometí y que de la mano contigo podremos crear en Álvaro Obregón los proyectos que yo también he prometido", comentó Mejía Bolaños.