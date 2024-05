Elecciones 2024: Al menos seis estados son 'clave' para elegir a la nueva presidenta

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Se espera que 98 millones de mexicanas y mexicanos salgan a votar el próximo domingo, 2 de junio, de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE). Y para ganar la elección presidencial, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, deben de consolidarse en entidades consideradas como clave, específicamente en seis que concentran 38.4 millones de votos o el 38 por ciento de los electores.

Estos estados son: Estado de México (13 millones de electores), Ciudad de México (7.9 millones), Jalisco (6.6 millones), Veracruz (6 millones ), Puebla (4.9 millones) y Nuevo León (4.4 millones). La CDMX, Jalisco, Veracruz y Puebla, además de elegir nuevo presidente también votarán por su próximo gobernante o jefe de gobierno lo que cierra los números.

El politólogo José Antonio Carrera Barroso, dijo para el canal CNN que la elección será mucho más competitiva que en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó con más de 30 millones de votos, pues en esta ocasión la diferencia de sufragios por la que gane un estado, uno u otro candidato, será mínima.

AMLO obtuvo 30 millones 113 mil 483 votos en 2018 de los cuales los estados clave le aportaron de la siguiente manera (según los registros del INE): Estado de México: 4.3 millones; Ciudad de México: 3.1 millones; Jalisco: 1.4 millones; Veracruz: 2 millones; Puebla: 1.7 millones; Guanajuato: 707 mil y Nuevo León: 748 mil sufragios.

Carrera Barroso consideró que habrá estados donde Xóchitl logre rebasar a Claudia, y otros donde Sheinbaum tenga la delantera. Y sostuvo que a diferencia de 2018 no se verá un “carro completo”. Por su parte, Víctor Manuel Alarcón Olguín, doctor en estudios sociales con especialización en procesos políticos, explicó que dentro de las entidades con mayor peso poblacional hay municipios donde todavía la oposición tiene una presencia bastante significativa, por lo que considera que en este proceso no hay nada cargado para un candidato en particular.

Los datos del INE señalan que de los 10 municipios más poblados de México, que son: Tijuana, Baja California; Iztapalapa, Ciudad de México; León, Guanajuato; Puebla, Puebla; Ecatepec, Estado de México; Ciudad Juárez, Chihuahua; Zapopan, Jalisco; Guadalajara, Jalisco; Gustavo A. Madero, Ciudad de México y Monterrey, Nuevo León, en 2018, Morena ganó seis, el Partido Acción Nacional se llevó dos y Movimiento Ciudadano (MC) también ganó dos.

Estados en disputa

Hay que tener presente que están en juego ocho gubernaturas y el gobierno de la CDMX, donde las tendencias apuntan a que Morena perdería siete.

Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, es donde se elegirá nuevo gobernador. Donde la Ciudad de México es vista como la ‘joya de la corona’, al ser la capital del país y al contar con gobiernos emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Morena, donde Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno.

Fuente: Tribuna