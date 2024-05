Precio del dólar HOY sábado, 25 de mayo 2024, en México: Peso mexicano gana fuerza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 24 de mayo, fue el último día de operaciones bancarias de la semana; en aquel momento, te mencionamos que el peso mexicano habría sufrido un duro golpe en comparación con el precio del dólar, puesto hubo una disminución que lo llevó a oscilar en los 17 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MN/MX). Sin embargo, las cosas cambiaron en un lapso de 24 horas.

Como ya sabes, el día de ayer fue el último día de la semana para realizar transacciones que involucren a la divisa oficial de Estados Unidos de América (EUA), pero esto no significa que las proyecciones se hayan detenido, sino por el contrario, algunos portales continúan al pendiente de las variaciones que registre la moneda del país gobernado por Joe Biden, en comparación con la divisa nacional de México, un ejemplo de ello es la página de El Dólar.

Precio del dólar de HOY 25 de mayo en pesos mexicanos

Según informes del mencionado portal, la mañana de este sábado, 25 de mayo, el peso mexicano obtuvo fuerza en comparación a lo reportado ayer, ya que, 24 horas atrás, la Moneda Nacional Mexicana oscilaba en los 16.69 pesos, mientras que para hoy se registraría en los 17.70, es decir, obtuvo un incremento del 0.08 por ciento, comparándolo con las cifras que se reportaban el pasado viernes.

Precio del dólar para HOY sábado, 25 de mayo

De acuerdo con información brindada por el mencionado sitio web, para la jornada de este sábado, el dólar se estaría comprando en los 16.36 pesos, mientras que se estaría vendiendo en los 17.05, aunque hay que recordar que el día de hoy es inhábil, por lo que las transacciones no estarían permitidas durante esta jornada y la próxima del domingo, 26 de mayo; sin embargo, esto no significa que no puedas estar informado de las variaciones reportadas el fin de semana.

Precio del dólar en pesos mexicanos de HOY 25 de mayo

Sábado, 25 de mayo, ¿cuál es el precio del dólar que manejarían los principales bancos de México?

Afirme : Compra en 15.70 y vende en 17.20

: Compra en 15.70 y vende en 17.20 Banorte : Compra en 15.55 y vende en 16.95

: Compra en 15.55 y vende en 16.95 BBVA Bancomer : Compra en 15.63 y vende en 17.16

: Compra en 15.63 y vende en 17.16 Citibanamex : Compra en 16.19 y vende en 17.17

: Compra en 16.19 y vende en 17.17 Grupo Financiero Inbursa: Compra en 16.05 y vende en 17.74

