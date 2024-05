Alejandra del Moral: No se unirá a Morena pero votará por Claudia Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México. – En una reciente entrevista con Joaquín López-Dóriga, Alejandra del Moral, excandidata a la gubernatura del Estado de México y exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que no se unirá a Morena ni a sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) o el Partido Verde, sin embargo, anunció que votará por Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de la Cuarta Transformación.

Del Moral, quien dejó el PRI después de casi 25 años de pertenecer a él, explicó que su salida del partido se debió a las acciones de la dirigencia de partido ya mencionado durante el proceso electoral del año pasado en el Estado de México. "Hace unos días tuve una larga plática con la doctora y decidí hacer público mi apoyo de que voy a votar por la doctora Claudia Sheinbaum porque estoy convencida de que, en estos momentos, quienes me entiendan o no, la historia futura nos dará la razón a quienes tendemos puentes en estos momentos", declaró.

Alejandra del Moral revela que no se unirá a Morena pero votará por Claudia Sheinbaum. Foto: Internet

Del Moral también explicó que no se unió al equipo de Xóchitl Gálvez, quien es la abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD, debido a que Alejandro "Alito" Moreno, dirigente nacional del segundo partido, no le permitió a Gálvez invitarla. En respuesta a la salida de Del Moral, Xóchitl comentó que su baja no afectará a la alianza ni a su campaña, pues esta "no traía nada". Dicha declaración fue lamentada por Del Moral, quien consideró que Gálvez subestimó su importancia.

Ahora bien, Dulce María Sauri, exdirigente del PRI, criticó la decisión de Del Moral de renunciar al partido para votar por Sheinbaum. De hecho, en una plática con Denise Maerker para Atando Cabos, Sauri dejó ver su desacuerdo, acusando a Del Moral de querer hacer el mayor daño posible al proyecto de Fuerza y Corazón por México. "Se trata de causar el mayor daño posible, no al PRI, sino al proyecto de Fuerza y Corazón por México. Esa actitud yo no la puedo compartir (…) entiendo su amargura por las traiciones", manifestó Sauri.

Sauri también acusó a los expriistas que se han sumado a Morena, de tener una adicción al poder y de no priorizar el bienestar del país.

Finalmente es necesario señalar que durante su entrevista con López-Dóriga, Alejandra del Moral insistió en que su decisión de votar por Sheinbaum no fue motivada por la promesa de un cargo público en caso de que Sheinbaum gane en las elecciones del próximo 2 de junio.

Fuente: Tribuna