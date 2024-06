Precio del dólar para HOY sábado, 1 de junio del 2024 en México: Peso mexicano al alza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 31 de mayo, fue el último día de operaciones bancarias de esta semana (y del mes), aquel día te comentamos que el peso mexicano había perdido valor en comparación a la divisa estadounidense, pero las cosas parecen haber mejorado un poco para la moneda de las tierras aztecas. A continuación te contaremos todos los detalles para que los tomes en cuenta en caso de necesitar hacer una transacción para el próximo lunes y, de esta manera, puedas estar preparado.

Tal y como se mencionó anteriormente, este día no habrá operaciones bancarias; sin embargo, esto no significa que algunos portales no estén haciendo proyecciones sobre las variaciones que se presentan durante el fin de semana entre el precio del dólar y del peso mexicano. Un ejemplo de ello es el registrado en el portal web conocido precisamente como El Dólar, donde se registró un ligero aumento de la Moneda Nacional Mexicana (MN/MX) con respecto a la registrada ayer.

Precio del dólar de hoy sábado, 1 de junio

Como se mencionó 24 horas atrás, el dólar oscilaba en los 16.93 pesos, pero para la mañana de hoy se reportaba en 16.94, es decir, tuvo un incremento del 0.02 por ciento con respecto a lo que se venía reportando ayer con una alza muy ligera y apenas perceptible. Cabe señalar que los precios entre la compra y venta de ambas divisas también cambiaron con respecto a lo que te informamos durante la jornada de ayer en TRIBUNA.

Según reportes del mencionado portal, el día de hoy, 1 de junio, el dólar se estaría comprando en 16.59 pesos; mientras que se vendería en 17.29. Cabe aclarar que dichas cifras no son permanentes y pueden ir variando conforme evolucione el día, puesto que solo se tratan de costos promedio, pero tranquilo, en caso de que se registre una caída considerable o un cambio que sea digno de mencionar, en TRIBUNA te estaremos informando de manera concisa.

Sábado, 1 de junio del 2024: Este es el precio del dólar en los bancos de México

Afirme : Compra en 16.00 y vende en 17.50

: Compra en 16.00 y vende en 17.50 Banorte : Compra en 15.85 y vende en 17.30

: Compra en 15.85 y vende en 17.30 BBVA Bancomer : Compra en 15.90 y vende en 17.44

: Compra en 15.90 y vende en 17.44 Citibanamex : Compra en 16.51 y vende en 17.45

: Compra en 16.51 y vende en 17.45 Grupo Financiero Inbursa: Compra en 16.40 y vende en 18.00

