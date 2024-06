Máynez propone que gabinete de Claudia Sheinbaum sea elegido por el pueblo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez criticó el proyecto de Claudia Sheinbaum, el cual presentaría incongruencias, pues buscaría implementar una serie de medidas contra el Poder Judicial, mas no las aplicaría para su propio equipo de trabajo. Por lo que instó a la virtual presidenta electa a ser coherente y someter a su gabinete a las mismas estrategias que planea extender a otros ámbitos.

En concreto, el excandidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano (MC) se refirió al apartado de la reforma al Poder Judicial que pretende que los magistrados sean elegidos mediante votación popular. Sobre esta línea, propuso que también el gabinete de la abanderada de Morena esté sujeto al escrutinio público. Explicó que este modelo no sería inusual en el mundo de la política, pues según argumentó, en otros países del mundo son los ciudadanos quienes deciden quiénes serán las figuras que estarán a cargo del órgano colegiado gubernamental.

Máynez prometió desglosar su postura más tarde en redes sociales; mientras tanto, adelantó que esta idea garantizaría el equilibrio de poder y la división del mismo. Además, juzgó la decisión prematura que adoptó la futura administración de la académica mexicana al retener a Rogelio Ramírez de la O, como secretario de Hacienda.

Me parece que hay que discutirlo en paquete (la reforma), me extraña que se discuta ese tema de como elegir ministros, magistrados democráticamente y por ejemplo no tengamos en México un proceso de selección del gabinete que sea democrático.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el político afirmó que a él, de hecho, le parece una buena idea que los ministros asciendan por elección y que, por tanto, no se opone a la aprobación de la reforma. No obstante, hizo hincapié en que este tipo de resoluciones tan críticas deberían dialogarse primero. Lo que sí rechazó es que esta modificación a la Constitución Mexicana responda a una "animadversión de un ministro en particular o con una decisión en particular con un juez".

La reforma también busca retirar pensiones vitalicias a los magistrados

Claudia Sheibaum ha demostrado una postura firme e inamovible en torno a la reforma antes mencionada. Incluso dijo que es un tema que forma parte de su agenda primordial y que apoyará a que sea uno de las primeros en impulsarse hacia las cámaras en septiembre 2024, cuando la próxima Legislatura entre en funciones. Alegó que tiene que hacerlo para corresponderle a todas las personas que creyeron en su proyecto y votaron por dicha propuesta.

Fuente: Tribuna Sonora