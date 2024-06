Este es el futuro de la Marea Rosa: Así enfrentará al partido de Morena

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La Marea Rosa, un colectivo ciudadano que se ha hecho notar por su activismo en defensa de diversas instituciones democráticas, aclaró su postura y próximos pasos tras la arrolladora victoria de Morena en las elecciones del pasado domingo 2 de junio. En un comunicado, el movimiento afirmó categóricamente que no se convertirán en un partido político, dispersando así todas las especulaciones que habían surgido al respecto.

Lo decimos claramente, la Marea Rosa no es ni será un partido político, porque nuestro partido son nuestras causas, nuestro partido es México. La Marea Rosa es una fuerza ciudadana actuante por el bien de México que debemos animar, fortalecer, organizar y empoderar. Eso requerirá de visión y de mucha generosidad", declararon.

Marea Rosa aclara que no se convertirá en partido político. Foto: Internet

Desde su aparición en noviembre de 2022, la Marea Rosa se ha definido como un movimiento social que alza la voz "frente a un gobierno que no escucha y no dialoga". Para quien no lo sepa, inicialmente surgieron para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) y desde entonces han extendido su activismo en apoyo a la Suprema Corte, el voto libre y la República.

La derrota nos obliga, con entereza, a reflexionar, aprender y mejorar. También a exigir y actuar para salvaguardar nuestra democracia y libertades y para que sean atendidas la pobreza, la desigualdad, la violencia y la injusticia", agregaron en su comunicado, dejando claro que su compromiso con las causas sociales y democráticas continúa intacto.

Ahora bien, ¿cómo es que la Marea Rosa enfrentará a Morena? El colectivo delineó una serie de acciones que planean implementar en los próximos meses:

Aclarar irregularidades electorales: Solicitan que se aclaren las irregularidades de la jornada electoral y que se solventen las impugnaciones correspondientes.

Combatir la sobrerrepresentación: Consideran que la sobrerrepresentación constituye un fraude a la Constitución, subrayando que "ninguna coalición puede tener mayor representación de lo que los ciudadanos decidimos en las urnas".

Defender la República: Se comprometen a defender la democracia, la división de poderes y las libertades que, según ellos, están siendo amenazadas por el Plan C del gobierno.

Exigir un presupuesto inclusivo para 2025: Proponen un presupuesto que garantice que "nadie se quede atrás".

Defender la Suprema Corte y la división de poderes: Reiteran su determinación en proteger estas instituciones esenciales para la democracia.

Por su parte, Claudio X. González, fundador de la organización Unidos, también intervino en el debate sobre el futuro del movimiento y rechazó la idea de que la Marea Rosa se convierta en un partido político, aunque reconoció que simpatizantes del movimiento podrían considerar la creación de una nueva organización ciudadana. "La opinión mía, y del Comité Ejecutivo de Unid@s, es que la Marea Rosa (…) tiene que ser muy politizada nuestra acción, muy ciudadana, pero no partidista", afirmó.

Finalmente, la Marea Rosa hizo un llamado a sus simpatizantes para mantenerse unidos, en pie de lucha y alertas. "La lucha de la Marea Rosa es hoy más indispensable que nunca. Tenemos que mantenernos unidos, en pie de lucha, alertas y con buenos reflejos", concluyeron.

Fuente: Tribuna