"Los hombres deberían dejar de gritar": Xóchitl Gálvez exhibe maltratos por Marko Cortés

Ciudad de México.- La versión de Xóchitl Gálvez sobre cómo fue su experiencia durante su campaña electoral hacia la presidencia ha salido a la luz en una entrevista con Reforma. Confesó que fue un periodo en el que fue sumida por el machismo de sus colegas de partido, a quienes invitó a reflexionar sobre la forma en la que reaccionan y dirigen la política.

El primer fin de semana de junio se encendieron las redes sociales luego de que la abanderada de la alianza ‘Fuerza y Corazón por México’ reconociera la derrota de forma pública y, según consideraron algunos, también prematuramente. Dicha situación también habría representado fricciones al interior del partido. Gálvez contó, en el espacio que le brindó el famoso medio de noticias, que sus compañeros la habrían increpado de forma hostil por haber llamado a Claudia Sheinbaum para celebrar su triunfo.

Sobre todo, fue Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) quien reaccionó de manera descontrolada ante la felicitación que dio la empresaria y política mexicana. El exdiputado y senador se dejó llevar por el enojo y le recriminó a gritos a Xóchitl Gálvez. La reacción fue tan desmedida que tuvo que intervenir Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) para tranquilizar la situación.

No sé si en general a los hombres les gusta gritar, pero se puede resolver los problemas y dialogar sin gritar. Dijo que era indigno de mi parte felicitar a Claudia porque había sido una elección de Estado".

La blanquiazul aclaró que en ningún momento Cortés le habló con palabras altisonantes (como dicen los rumores en Internet), pero sí hizo énfasis que los hombres deberían aprender a resolver los problemas a través del diálogo y no a gritos. Asimismo, aclaró que era ella la candidata y que él tuvo que haber respetado que las mujeres hacían política distinto a los hombres; para ella, lo correcto fue aceptar que la democracia había elegido a una representante y por ello, desearle lo mejor en su Gobierno.

Xóchitl Gálvez reprobó la actitud de su colega durante la campaña

Gálvez dijo que no fue una sola vez en la que tuvieron este tipo de 'desencuentros'. Mencionó que tras el primer debate, Cortés se portó grosero y la regañó como si fuera una niña: "Me dijo que todos los panistas ganaban el debate y yo no lo hice... yo ya me sentía mal porque no fue mi mejor desempeño".

Finalmente, adelantó que no piensa darse por vencida. En sus planes está "recorrer el país, escuchar a la gente y seguir con mis causas". Mientras tanto, espera que a México le vaya bien bajo el mando de la morenista, de quien espera que cumpla sus promesas, respete la Ley y la división de poderes.

Fuente: Tribuna Sonora