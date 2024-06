Precio del dólar en pesos mexicanos, al alza: AMLO insiste en Reforma al Poder Judicial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 13 de junio, de nueva cuenta, el precio del dólar tuvo un alza en pesos mexicanos, la cual lo acerca cada vez más a las 19 unidades por billete. Cabe señalar que este repunte no se había visto desde marzo de 2023, según el Banco de México (Banxico). El aumento en el costo de la divisa extranjera, así como la depreciación de la moneda nacional tiene que ver con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El cambio en el precio del dólar se vio desde el pasado domingo 2 de junio, cuando el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) arrasó y logró tener la mayoría tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la República. Si bien la presidenta virtual electa, Claudia Sheinbaum Pardo, logró calmar a los mercados al señalar que habría diálogo con la oposición ante las futuras reformas constitucionales, la insistencia en la Reforma al Poder Judicial ha incluido en el aumento del dólar estadounidense.

Y es que el presidente de México en turno ha señalado, ya por cuarta vez en la semana, que la Reforma al Poder Judicial es clave y urgente. En su conferencia 'mañanera' de este jueves 13 de junio de 2024, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano comenzó que este cambio, el cual será a nivel constitucional, servirá para convertir a jueces, magistrados y ministros en verdaderos servidores públicos y en "siervos de la Nación".

Como se recordará, con esta Reforma a la Carta Magna se recurrirá al método democrático para elegir a los integrantes del poder Judicial: "que sea el pueblo el que decida, para que los jueces actúen como servidores públicos, que no estén al servicio de una minoría o de un consorcio económico, financiero o de potentados [...] Que estén al servicio del pueblo, que no le deban su cargo más que al pueblo, para que no sean empleados de nadie, sean servidores públicos, siervos de la nación", dijo AMLO al respecto.

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario originario de Tabasco aseveró que en este momento se presenta una "gran oportunidad" para realizar la Reforma, con la que, además, se limpiaría de la corrupción al Poder Judicial. No obstante, el precio del dólar en México sigue al alza luego de estas polémicas declaraciones.

