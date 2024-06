Xóchitl Gálvez impugna las elecciones; no pide la anulación pero sí sanción contra AMLO

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez impugnó el proceso electoral 2023-2024 para que se investigue y sancione la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la violencia y la intervención del crimen organizado. En un comunicado, la candidata que perdió las elecciones presidenciales afirmó que no busca la anulación de los comicios, sino una sanción al presidente por su intromisión en el proceso electoral.

Explicó que presentó un juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, con el objetivo de aportar pruebas a la calificación presidencial y que en la sentencia se consideren sus argumentos. Señaló que las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio no fueron limpias ni equitativas, ya que se utilizó el aparato del Estado para promover a la candidata morenista, Claudia Sheinbaum.

Sí estoy impugnando. No estoy pidiendo la anulación de la elección. Lo que estoy pidiendo es que el Tribunal sancione al presidente, porque ha habido más de 50 tarjetas amarillas. En un partido de futbol, con dos tarjetas amarillas te expulsan y aquí no. El presidente siguió, siguió, siguió y algo tiene que hacer el Tribunal. El Tribunal no puede dejarla pasar", expresó.