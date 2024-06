Precio del dólar HOY 14 de junio 2024: Peso mexicano, en crisis tras 'amenazas' de AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las semanas más complicadas para el peso mexicano ha llegado a su fin. Y es que, luego de días en los que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), estuvo asegurando que la Reforma al Poder Judicial se hará, ya que es una problemática urgente de resolver, el precio del dólar estuvo cerca de las 19 unidades por billete, aspecto no visto desde marzo de 2023. Aquí te compartimos todo lo que debes saber sobre el tipo de cambio actual.

Este viernes 14 de junio de 2024, último día de operaciones bancarias en México, el precio promedio del dólar se exhibe en 18.34 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MN/MX). Información presentada en el portal web El Dólar (sitio que se encarga de monitorear a la divisa oficial de EU), informa que este costo tiene una importante baja, pues el día de ayer, miércoles, el billete extranjero se cotizaba en 18.58 pesos mexicanos, en el inicio de operaciones.

Precio del dólar en México hoy viernes 14 de junio de 2024. Foto: Internet

La fuente ya citada también informa que la compra del dólar estadounidense se expone en un promedio de 17.98 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa oficial de EU está en 18.71 pesos MN/MX. ¡Toma nota! No olvides que estos precios no son definitivos, y que pueden estar sujetos a cambios durante las próximas horas, según la institución financiera que los maneje. Para que tomes precauciones en tus movimientos, te decimos cómo cotiza el dólar en los bancos de México, hasta ahora.

Viernes 14 de junio de 2024: Este es el precio del dólar en los bancos de México hoy

Afirme compra en 17.50 pesos y vende en 19.30

Banco del Bajío adquiere en 16.50 pesos y vende en 17.60 pesos

Banco Azteca compra en 17.15 y vende en 18.66

Bank of America compra en 17.60 y vende en 19.64 pesos MN/MX

Banorte adquiere en 17.15 y vende en 18.70 pesos mexicanos

BBVA Bancomer compra 17.54 y vende en 18.72

CiBanco oferta al dólar en 16.91 pesos mexicanos

Citibanamex compra en 17.82 y vende en 18.86 pesos

Grupo Financiero Inbursa compra en 18.20 y vende en 19.20

Finalmente, las instituciones financieras de la República Mexicana que contemplan al dólar estadounidense para pagos obligatorios en pesos mexicanos comparten que el precio de la moneda extranjera no tiene cambios relevantes este viernes: el Diario Oficial de la Federación (DOF) revela que su valor promedio es de 18.53 pesos MN/MX; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta los mismos datos sobre el tipo de cambio.

Fuente: Tribuna