Mariana Rodríguez denuncia “guerra sucia” y así fue a votar junto a su esposo

Monterrey, Nuevo León. - Mariana Rodríguez, quien es la candidata al Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, lanzó un video en sus redes sociales para denunciar que en la madrugada de este domingo 2 de junio, se han hecho llamadas a varios ciudadanos en su nombre.

La candidata explicó que en esas llamadas se escucha una voz de mujer que dice ser ella, y que al parecer es un audio hecho con Inteligencia Artificial. “Están haciendo llamadas a mi nombre, desde las 3 , 4 de la mañana. No nada más una llamada, a veces tres o cuatro llamadas. Les quiero aclarar que no soy yo, ni es mi equipo, ni es mi voz. Lo están haciendo con inteligencia artificial”, manifestó.

Desafortunadamente, Monterrey no es el único estado en el que se están haciendo, pues Rodríguez comentó que también lo han hecho en Guadalajara y Puerto Vallarta, y que todas estas son desde un mismo número, por lo que le iba a pedir apoyo al INE, Instituto Nacional Electoral.

Pondré mi denuncia ante el INE, no estoy rompiendo la veda; y también exijo que el INE nos ayude a aclarar estas llamadas que vienen del mismo número y que no soy yo, y pues lo están haciendo para incomodar a las personas y hacerlas enojar. Nadie en su sano juicio haría estas llamadas a las 3 o 4 de la mañana, porque sabemos que eso no funciona”, apuntaló la esposa de Samuel García, gobernador de Nuevo León.