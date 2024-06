AMLO niega haber ofendido a la excandidata opositora Xóchil Gálvez: "No hay prueba de eso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La semana pasada, una Sala Especializada del Tribunal Electoral concluyó que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cometió violencia política de género contra la excandidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez. Este jueves 20 de junio, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano retomó el tema sobre las presuntas ofensas contra la exsenadora panista.

Xóchitl Gálvez denunció a AMLO hace un año. Foto: Internet

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, jueves 20 de junio de 2024, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el López Obrador negó ante los medios de comunicación que haya cometido violencia política de género contra la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, como lo acusó hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

En su intervención, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano dijo explícitamente que él nunca ofendió a la exaspirante presidencial por el PRI-PAN-PRD; agregó que no había pruebas de tales insultos o faltas de respeto y que él no hace esas acciones por sus principios: "En lo primero, decirle que yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso, no lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer".

AMLO reiteró que él no ha ofendido a Xóchitl Gálvez ni a ninguna mujer, e incluso recordó que, en una ocasión, hace ya un tiempo en el Instituto Nacional Electoral (INE) una consejera del bloque conservador lo acuso de algo similar, e incluso "se atrevió a cambiar mis palabras". No obstante, luego de comprobar que todo había sido falso "hasta la sancionaron en el mismo instituto electoral, fue un funcionario, pero nunca he ofendido a la señora, nunca, no sé de dónde salió eso".

Así fue la denuncia de Xóchitl Gálvez contra AMLO

Cabe recordar que, hace una semana, la Sala Especializada del Tepjf concluyó que el presidente AMLO cometió violencia política de género contra la excandidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez. Según el reporte, el tabasqueño realizó "expresiones vertidas" en algunas de sus conferencias diarias entre los meses de junio y julio de 2023. Estas fueron señaladas como "violencia simbólica" a partir del "carácter de mujer e indígena" de Gálvez porque se “reforzó” el estereotipo de “inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos". Ante esto

A mediados de julio 2023, fue cuando la entonces aspirante de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México presentó denuncias ante la autoridad electoral contra López Obrador y funcionarios de su Gobierno.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'