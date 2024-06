Ebrard agradece designación como líder de Secretaría de Economía: "No robar, no engañar"

Ciudad de México.- Desde que las votaciones eligieron a Claudia Sheinbaum como próxima (y primera) presidenta de México, el interés se volcó en quiénes serían las figuras que conformarían su gabinete. Tras dos semanas y media, la académica mexicana presentó a una parte del equipo de trabajo que la acompañará durante su sexenio. Uno de los nombres que se integraron a este grupo es Marcelo Ebrard, quien cuenta con una larga trayectoria en el ámbito político.

Para la científica, el exsecretario de Relaciones Exteriores es la persona indicada para asumir el mando de la Secretaría de Economía. Según explicó, el funcionario tiene vasta experiencia en el rubro, lo que haría posible que concrete el proyecto de "prosperidad compartida". Incluso, ambos ya iniciaron pláticas para trazar los pilares que sostendrán la estrategia con miras al desarrollo económico del país.

Por su parte, el político agradeció la confianza por la doctora Claudia Sheinbaum en sus capacidades. Aseguró que dedicará todo su compromiso y empeño a consolidad la Cuarta Transformación que eligieron los mexicanos el pasado 2 de junio. Entre sus proyecciones también se incluye dar continuidad a los acuerdos comerciales, renovar el tratado pactado con Estados Unidos y Canadá y posicionarse como socio principal del país liderado por Joe Biden.

Muchas gracias por su confianza, vamos a cumplir y siempre tener presente no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México".