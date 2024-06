Precio del dólar HOY, 23 de junio: El peso mexicano se mantiene tras amenazas de AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como algunos recordarán, después de que la actual presidenta virtual de México, Claudia Shienbaum tuvo un arrollador éxito en las elecciones del 2 de junio, el peso mexicano registró una fuerte inestabilidad de la que aún no logra recuperarse del todo. Asimismo, las supuestas amenazas del actual líder del ejecutivo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la aplicación del Plan C, tampoco ayudaron demasiado a que la moneda mexicana lograse estabilizarse.

Como algunos recordarán, en días anteriores, el dólar llegó a reportarse hasta en 19 unidades mexicanas, cosa que no se había visto desde hacia varios meses, incluso algunos medios especializados aseguraron que esto no se registraba de la misma manera desde la pandemia por Covid-19, la cual llevó a varios países a reportar fuertes crisis económicas de las cuales aún no han logrado recuperarse del todo.

Precio del dólar de hoy domingo, 23 de junio

¿Cuál es el precio del dólar de este domingo, 23 de junio?

Durante la jornada del pasado sábado, 22 de junio, te contamos que el dólar se mantenía en un promedio de 18.08 centavos. Para este domingo, 23, la cifra se mantiene exactamente igual, mientras que se compra en 17.71 y se vende en 18.45. Según el porcentaje presentado por el portal El Dólar, se registraría un 0.00 por ciento de variaciones con respecto a lo reportado durante el día de ayer, aunque con una notable diferencia de los visto el viernes y jueves.

Cabe recordar que este domingo no es un día de operaciones bancarias; sin embargo, esto no significa que diversos portales no estén haciendo sus respectivas proyecciones sobre las cifras en las que oscilaría el papel moneda de Estados Unidos. Cabe señalar que no se tratan de cantidades oficiales, pero sí son promedios que permiten a la gente mantenerse alerta, sobretodo cuando el próximo lunes comienzan las transacciones de manera habitual.

Afirme : Se compra en 17.10 y se vende en 18.90

: Se compra en 17.10 y se vende en 18.90 Banco Azteca : Se compra en 16.90 y se vende en 18.36

: Se compra en 16.90 y se vende en 18.36 Bank of America : Se compra en 17.36 y se vende en 19.37

: Se compra en 17.36 y se vende en 19.37 Banorte : Se compra en 16.90 y se vende en 18.45

: Se compra en 16.90 y se vende en 18.45 BBVA Bancomer: Se compra en 17.20 y se vende en 18.50

Se compra en 17.20 y se vende en 18.50 Citibanamex : Se compra en 17.56 y se vende en 18.59

: Se compra en 17.56 y se vende en 18.59 Grupo Financiero Inbursa: Se compra en 17.32 y se vende en 19.14

