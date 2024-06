AMLO: ¿Cuánto dinero recibirá al término de su gobierno? Esta sería su pensión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina del pasado martes 25 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que está preparando su pensión para cuando deje su cargo el próximo 1 de octubre para dejar paso a su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo y así poder retirarse de la vida política. Entre sus planes está trasladarse a un rancho de su propiedad llamado La Chingada ubicado en Palenque, Chiapas.

Con base a lo que ha explicado el propio AMLO, uno de sus principales ingresos será su pensión como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (Issste), pues menciona que comenzó a cotizar en el año 1977 cuando trabajó en el Instituto Nacional Indigenista (INI). Calculó además los años que trabajó en otros puestos, como la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la presidencia del país.

Ya empecé a explorar. Yo trabajé seis años en el INI de 1977 a 1982 y pagué al ISSSTE mi cuota... Luego fui cinco años jefe de Gobierno, 15, y ahora ya llevo cinco, son 20, entonces por ese tiempo y por la edad ya tengo derecho a recibir una pensión del Issste, pero va a ser como de 25 o 30 mil pesos“.

AMLO: Esta sería la pensión que recibirá al término de su gobierno. Créditos: Internet

Aunado a lo anterior, mencionó que por su edad es beneficiario de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, misma que aún no ha cobrado hasta el momento, por lo que tendrá un segundo apoyo económico al momento de su retiro: "Ah y la Pensión del Bienestar, que ya tengo ahí ahorrado por que no he cobrado, estoy dejando ahí para cuando yo me vaya", mencionó el presidente.

Además, indicó que recibe otros ingresos por medio de las regalías de los 20 libros que ha escrito a lo largo de su vida, siendo el último ¡Gracias! publicado en febrero del presente año. Sin embargo, mencionó que estas ganancias las administra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y continuará de esa forma para los gastos de ella y su hijo menor, Jesús, reiterando que vivirá solo en Palenque, ya que su esposa seguirá trabajando como maestra en la universidad de Puebla.

Finalmente, López Obrador reiteró que no tendrá mayores privilegios como expresidente, puesto que durante su mandato quitó la pensión vitalicia a los exmandatarios: "Eso ya se terminó". Además, insistió en que tras terminar su mandato no pretende estar en la vida pública, aunque mencionó que si la próxima presidenta le pide ayuda, estaría en disposición de ayudar.

Fuente: Tribuna