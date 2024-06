Xóchitl Gálvez crea iniciativa para sancionar al Presidente por intervención electoral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Estas elecciones presidenciales del 2024 se destacaron por la guerra que la candidata de la coalición de los partidos PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez y la de Morena, Claudia Sheinbaum. Durante varios meses, la panista señaló a su contrincante de recibir apoyo por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para ganar la contienda, cosa que terminó ocurriendo.

Incluso, durante las elecciones, la propia Gálvez acudió a levantar una denuncia al Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Sheinbaum por financiar su campaña con recursos del erario. A unas semanas de que la exJefa de Gobierno de la Ciudad de México fuera denominada como la ganadora de la jornada electoral, Xóchitl reveló que lanzará una iniciativa con la finalidad de sancionar al presidente en caso de que vuelva a intervenir durante las elecciones.

Xóchitl Gálvez lanza propuesta contra el presidente por apoyo a Sheinbaum en su campaña

Según informes, esta propuesta busca castigar al presidente con 10 a 50 años de prisión y una multa de hasta 3 mil unidades de medida y actualización en caso de que se registre, de nueva cuenta, el apoyo del líder del ejecutivo en turno a un candidato a las elecciones. Reportes indican que se adicionará un Artículo al 123 bis del Código Penal Federal y uno más al 5 bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Al hacer dichos cambios, se tipificará como “traición a la patria” cualquier conducta que el presidente muestre en favor de algún candidato, ya sea que permita el uso de recursos públicos, actividad por la que el propio López Obrador fue acusado durante la campaña electoral de Claudia Sheinbaum, ejercer violencia política; vulnerar la equidad, imparcialidad y neutralidad electoral, todo esto con el fin de beneficiar a algún candidato o precandidato de cualquier partido político o coalición.

Asimismo, Xóchitl señaló directamente al líder del ejecutivo porque habría tenido un intervencionismo directo “en todo momento” en las elecciones de este 2024. Gálvez reconoció que, en su caso, no habría un periodo extraordinario, pero dejó en claro que deseaba que su experiencia sirviera para otros candidatos en un futuro: “No está bien que el presidente intervenga en la elección, no está bien lo que pasó. No me parece que sea justo a una cancha dispareja”, señaló la exaspirante.

