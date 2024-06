Así va quedando el gabinete de Claudia Sheinbaum y estas son las secretarías que faltan

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La mañana de este jueves, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, reveló a cinco integrantes adicionales de su gabinete para el periodo 2024-2030. Estos nuevos miembros tomarán protesta el próximo 1 de octubre, fecha en la cual Sheinbaum Pardo iniciará oficialmente su gestión como Titular del Poder Ejecutivo. El anuncio se realizó en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), ubicado en el corazón de la capital mexicana.

Entre los cinco nuevos nombres anunciados por Sheinbaum se encuentran:

Luz Elena González Escobar: Titular de la Secretaría de Energía (Sener).

David Kershenobich: Secretario de Salud.

Raquel Buenrostro: Titular de la Secretaría de la Función Pública.

Jesús Antonio Esteva Medina: Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Edna Elena Vega Rangel: Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Con estos nombramientos, Sheinbaum ha presentado ya a doce de los miembros de su gabinete. Cabe recordar que el primer nombramiento confirmado fue el de Rogelio Ramírez de la O como Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Hay que recordar que también, el pasado 20 de junio, Sheinbaum reveló los nombres de los primeros seis miembros de su equipo de trabajo, los cuales son:

Ernestina Godoy: Consejera Jurídica de la Presidencia.

Juan Ramón de la Fuente: Secretario de Relaciones Exteriores.

Julio Berdegué: Titular de la Secretaría de Agricultura.

Alicia Bárcena: Secretaria de Medio Ambiente.

Rosaura Ruiz: Secretaria de Ciencia, Tecnología y Humanidades.

Marcelo Ebrard: Secretario de Economía.

Pero, ¿cuáles son las dependencias que quedan pendientes? A pesar de los anuncios realizados, aún quedan pendientes por definir los titulares de varias dependencias federales clave. Estas son:

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Seguridad Pública

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Marina

Secretaría de Cultura

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Secretaría del Bienestar

Titular del IMSS

Director del ISSSTE

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Aunque Rogelio Ramírez de la O fue el primer nombramiento confirmado, no estuvo presente en el MIDE debido a una reunión con el presidente en función. Sheinbaum aclaró diciendo: “Van a ser cinco porque el sexto es Ramírez de la O, nada más que no va a poder estar mañana porque tiene una reunión con el Presidente, entonces no va a estar”.

Sheinbaum subrayó que su administración dará continuidad al proyecto de nación impulsado por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. AMLO, por su parte, expresó su satisfacción por entregar la banda presidencial a Sheinbaum, asegurando que su elección representa una continuidad de su legado.

La expectativa crece mientras se espera que, en el marco de la investidura presidencial, Claudia Sheinbaum dé a conocer más detalles sobre los integrantes restantes de su gabinete y sus planes para el próximo sexenio.

Fuente: Tribuna