Noroña se da por vencido: Abandona reclamos por puesto en Cámara de Senadores

Ciudad de México.- Hace unos días Gerardo Fernández Noroña habló de la supuesta injusticia al interior del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Este jueves, el político reapareció con semblante renovado y una postura muy distinta con respecto a los cargos en el Gobierno.

Como contexto, recordemos que el funcionario externó inconformidad durante una transmisión en vivo en redes sociales el pasado 24 de junio. Durante el monólogo, reprochó el incumplimiento del acuerdo que se gestó al interior del partido previo a las elecciones. Explicó que Morena había pactado designar un puesto en el Gobierno a cada servidor público, según el orden que resultara en la encuesta nacional.

Noroña reclamó que no se le otorgó el lugar que le corresponde, pues al haber quedado en el tercer lugar en la encuesta de la Comisión de Encuestas de Morena, con el 12.2 por ciento de apoyo, le competía ser titular de la Coordinación de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Dicha situación no se cumplió.

Dado que Marcelo Ebrard, quien recientemente fue nombrado responsable de la Secretaría de Economía en el gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Noroña espera entonces representar a Morena en la Cámara Alta, sin embargo, no se le consideró. A la par, criticó que Ricardo Monreal, quien quedó último lugar en el proceso interno, termine siendo el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

¿Cómo iban a ser designados los puestos?

Primer lugar: Candidatura presidencial.

Candidatura presidencial. Segundo lugar: Coordinación de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores.

Coordinación de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. Tercer lugar: Coordinación de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Coordinación de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Cuarto lugar: Puesto en el Gabinete.

Puesto en el Gabinete. Quinto lugar: Senaduría plurinominal.

Senaduría plurinominal. Sexto lugar: Diputación plurinominal.

La actitud de Noroña cambió de forma repentina y este 27 de junio informó que no buscará encabezar la Cámara de Senadores y que se quedará como simple legislador. Esta decisión no interferirá en la unidad que formó con Morena, según declaró. Por otra parte, mencionó en rueda de prensa que esta tarde acordó reunirse con la doctora Sheinbaum, aunque no especificó qué temas se tratarán en dicha junta. Esta sesión se ve enmarcada por la promesa de la académica mexicana, quien comentó el lunes que "vamos a platicar con él, es un gran legislador y tribuno" tras la ola de reclamos de Noroña.