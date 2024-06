"Ningún pendiente": AMLO asegura que ya concluyó refinería Dos Bocas y ya opera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Periodistas cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador acerca la refinería en Dos Bocas, la cual 'abrió' el pasado 1 de julio de 2022, pero se le ha acusado de no producir combustible. Para ese momento se tenían grandes proyecciones, como que llegaría a una capacidad máxima de 340 mil barriles diarios de crudo en 2026. Asimismo, AMLO lo denominó uno de los mayores símbolos de la 'Cuarta Transformación' y un sueño hecho realidad bajo el contexto de que México no tenía una refinería nueva desde 1979.

Sin embargo, al momento de cortar el listón inaugural de la obra, ésta aún no estaba concluida y los tiempos para su puesta en marcha aún eran inciertos; dicho escenario no ha cambiado del todo y aún genera dudas en la ciudadanía y medios de comunicación. Estos últimos abordaron al líder del Poder Ejecutivo y le preguntaron si la refinería serían un asunto no resuelto al final de su sexenio, situación que el político tabasqueño descartó de inmediato.

Aseguró que concluirá su mandato sin que deje abierto ningún pendiente, incluyendo la refinería. Incluso aseveró que 'Olmeca' ya estaba en "producción, ya está refinando". A la par, López Obrador mencionó entre sus planes se encuentra coordinar una visita a la refinería en compañía de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

No, absolutamente nada, ningún pendiente", contestó.

Pero hay otros datos. Según fuentes consultadas por Reuters, es improbable que Pemex logre producir algún tipo de combustible para motores económicamente viable en su nueva refinería Olmeca en Dos Bocas antes de que finalice el año. Debido a los retrasos en la construcción de la refinería en Tabasco, cuyo costo se ha más que duplicado hasta alcanzar unos 16 mil 800 millones de dólares, será responsabilidad de la sucesora en la silla presidencial.

Apenas la semana pasada, el director general de Pemex, Octavio Romero, aseguró que la refinería estaría operando "a plena capacidad" en julio. Sin embargo, según cinco fuentes familiarizadas con las operaciones consultadas por Reuters, cumplir con esos plazos es imposible y los avances fueron exagerados de cara a las elecciones presidenciales de junio.

De hecho, se notificó que los ingenieros aún se encuentran ocupados trabajando en secciones individuales de la refinería y enfrentarán después al desafío de integrarlas. Uno de ellos describió esta etapa final como un proceso complicado y "agonizante" de prueba y error que tomará varios meses.

Fuente: Tribuna Sonora