VIDEO: Xóchitl Gálvez solicita recuento de "voto por voto" en el 80% de las casillas

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de la coalición 'Fuerza y Corazón por México', anunció este martes que solicitará el recuento "voto por voto" en el 80 por ciento de las casillas electorales debido a supuestas discrepancias en los resultados. Informó que este 5 de junio comienzan los conteos distritales, momento en el cual se revisan todas las actas de los centros de votación del país.

En un mensaje publicado en redes sociales, Gálvez mencionó que en algunas casillas se encontraron diferencias entre las actas o sábanas de resultados y los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Pidió a la ciudadanía tomar fotos de los resultados en las casillas y compararlos con los datos del PREP. Si los números no coinciden, solicitó que le envíen un mensaje con la evidencia a sus redes sociales.

Indicó que, por el momento, solicitarán la revisión "voto por voto" en el 80 por ciento de las casillas, y que el INE ya aceptó el recuento en al menos el 60 por ciento de las casillas. Además, anunció que instruyó al equipo jurídico de su campaña para iniciar los procesos legales correspondientes debido a la aparente intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral.

Xóchitl Gálvez subrayó que las acciones legales y electorales tienen como objetivo clarificar el voto de todos los mexicanos y revelar todo lo que ocurrió en las elecciones. Afirmó que apoyará a los candidatos que resultaron victoriosos "en la defensa de su victoria para que nadie se las quite".

Ayer lunes, después de las elecciones del domingo 2 de junio y de reconocer su derrota ante su contrincante Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez advirtió que "esto no termina aquí "y anunció impugnaciones, denunciando la presencia del crimen organizado y "todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata".

En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la excandidata presidencial de la alianza opositora, tiene todo el derecho de impugnar los resultados de la elección. En conferencia de prensa y a pregunta expresa , el jefe del Ejecutivo federal manifestó a la excandidata presidencial a que “siga su camino” y evitó dar algún consejo al señalar que “yo que tengo que estar metiéndome en eso".

Tiene todo su derecho. Yo les recomendaría, ya dije que no debo de andar dando consejo, por eso mejor no les recomiendo nada. Diría yo que sigan su camino, pero yo quería recordarles algo, pero no, que siga su camino. Además yo que tengo que meterme en eso", dijo.