La Crisis del PRD y la desaparición de otros partidos políticos en México

Ciudad de México. - Tras las elecciones de 2024, se pronostica una situación crítica para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y es que podría perder su registro debido a la insuficiencia de votos. Sin embargo, esta situación no es nueva en la política mexicana; varios partidos han desaparecido a lo largo de los años por razones similares. Aquí te contamos cuáles son esos partidos y el contexto actual del PRD.

En los recientes comicios donde se eligieron más de 20 mil cargos, varios candidatos y partidos políticos se vieron favorecidos por la preferencia electoral. De hecho, Claudia Sheinbaum se perfiló como la virtual ganadora y posible presidenta de México, superando a otros contendientes como Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD, y Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano.

No obstante, estos comicios también arrasaron con el PRD, partido alguna vez influyente en la política mexicana, pues ahora enfrenta el riesgo de perder su registro al no alcanzar el mínimo de votos requerido. De acuerdo con los resultados preliminares, el PRD logró apenas el 1.92 por ciento de los votos en la elección presidencial, además no supera el 2 por ciento en otros cargos. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un partido político necesita al menos el 3 por ciento de la votación para mantener su registro.

Pero ahora pasemos a los partidos políticos que han desaparecido en México

Partido Encuentro Social (PES)

Fundado en 2006, el Partido Encuentro Social desapareció en 2018 tras no alcanzar el mínimo de votos necesarios, a pesar de su alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT) en las elecciones de ese año.

Partido Socialdemócrata

Este partido fue creado en 2005 y desapareció en 2009. Bajo la presidencia de Patricia Mercado, el partido abogó por derechos LGBT y la legalización del aborto, pero solo pudo mantenerse activo durante cuatro años.

Redes Sociales Progresistas

Fundado en enero de 2021, este partido solo existió por un año, desapareciendo en 2022. Inicialmente surgió como una asociación civil antes de convertirse en partido político.

Nueva Alianza

Establecido en 2005, Nueva Alianza desapareció en 2018 tras no conseguir el registro necesario. Participó en tres elecciones, presentando a Gabriel Quadri como candidato presidencial en 2012.

México Posible

México Posible se fundó en 2002 y se disolvió en 2003, liderado por Patricia Mercado, quien posteriormente simpatizó con Movimiento Ciudadano.

Partido Encuentro Solidario

Surgido en 2020, este partido tuvo una breve existencia, desapareciendo en 2021. Se le considera el precursor de Encuentro Social.

Fuerza por México

Fundado en 2020, Fuerza por México también desapareció rápidamente en 2021 al no cumplir con los votos necesarios. Su fundador, Gerardo Islas Maldonado, también militó en Nueva Alianza. Aunque perdió su registro nacional, Fuerza por México ha conseguido nuevamente su registro en estados como Baja California y Baja California Sur.

