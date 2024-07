Hijos de AMLO no trabajarán con Claudia Sheinbaum; a esto se dedicarán

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Claudia Sheinbaum Pardo, próxima presidenta electa de México, desmintió los rumores sobre la posible inclusión de algún hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador en su gabinete presidencial. Esta aclaración se dio luego de que Gonzalo López Beltrán, uno de los hijos de AMLO, la visitara en su casa de transición el pasado 4 de julio.

Nada más me vino a visitar, a felicitarme porque no había tenido la oportunidad de vernos. Eso fue todo. (...) No, no, no, no, no. Fue de manera personal que vino a felicitarme”, aseguró Sheinbaum al ser cuestionada sobre la visita. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México enfatizó que ni Gonzalo ni ningún otro familiar de AMLO estará en su equipo de trabajo.

Hijos de AMLO. Foto: Internet

A pesar de que aún no se han anunciado los titulares de cuatro secretarías clave, Defensa Nacional, Marina, Cultura, y Trabajo y Previsión Social, Sheinbaum reafirmó que Gonzalo no tiene intenciones de trabajar en el gobierno federal. "Gonzalo no tiene intención de trabajar en el gobierno de la república. Coincidió que estaban aquí Jesús Esteva y solo vino a saludarme y a felicitarme. No habíamos tenido la oportunidad de platicar”, dijo el pasado 8 de julio.

Pero eso no fue todo , pues Sheinbaum también habló sobre sus planes para expandir la infraestructura ferroviaria en México, anunciando un ambicioso proyecto para construir 3000 kilómetros de vías férreas durante su sexenio. "Vamos a continuar con los trenes en el país. Actualmente, hay el Tren Maya y el Tren Interoceánico, y faltan dos conexiones importantes del tren interoceánico, uno hacia Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y también el proyecto del renacimiento del pueblo maya", señaló.

El proyecto ferroviario incluirá nuevas rutas hacia el norte, con la meta de duplicar los 1500 kilómetros construidos en el actual gobierno. "Lo vamos a presentar la próxima semana. El proyecto es construir 3000 kilómetros de trenes de pasajeros en el próximo sexenio", agregó.

Por su parte, el presidente AMLO también respondió a las especulaciones sobre el papel de su hijo Gonzalo, aclarando que él no estará involucrado en el próximo gobierno. "Cuando me dijo eso, me sentí contentísimo. Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tiene él en sociedad con Andrés y él se va a hacer cargo", comentó AMLO.

Para quien no lo sabed, Gonzalo ha estado ayudando de manera honorífica en la supervisión de obras durante el gobierno de su padre, especialmente en el Tren Interoceánico. "Es lo opuesto a Loret", dijo AMLO desde Palacio Nacional, refiriéndose al periodista Carlos Loret de Mola. De acuerdo con el presidente, Gonzalo ha estado supervisando el avance de las obras, reportando cada quince días sobre los progresos.

Ahora bien, la familia López Beltrán está detrás de Chocolates Rocío, una empresa familiar que ofrece productos de cacao orgánico. Fundada en 2020, la chocolatería tiene su tienda en el Centro Histórico de Ciudad de México y opera de lunes a domingo de 11:00 a 17:00 horas. La empresa, ubicada en República de Guatemala número 20, vende barras de cacao, trufas, bombones y bebidas de chocolate, destacándose como un ejemplo de la actividad empresarial de los hijos de AMLO.

Claudia Sheinbaum y Obrador han dejado claro que la administración entrante no incluirá a familiares cercanos del presidente, reafirmando su compromiso con una gestión transparente y sin conflictos de interés.

Fuente: Tribuna