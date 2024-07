Precio del dólar de HOY sábado 13 de julio: El peso mexicano se mantiene fuerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el pasado mes de junio, en TRIBUNA te contamos que el precio del dólar en pesos mexicanos se mantenía bastante volátil puesto había ocasiones en las que la moneda estadounidense se encontraba por encima de los 19 pesos de la Moneda Nacional lo cual podría resultar contraproducente. En aquel momento, te contamos que todo este cambio se debía a las elecciones presidenciales que se vivieron hace algunas semanas.

Posteriormente, el presidente de México lanzó el denominado Plan C que provocó un nuevo incremento en peso mexicano frente al dólar, aunque éste no fue tan elevado como el visto cuando se anunció que Claudia Sheinbaum sería la presidenta virtual electa. Sin embargo, se dice que no hay mal que dure 100 años y con el pasar de las semanas, la divisa mexicana ha comenzado a tomar fuerza hasta bajar, de nueva cuenta, hasta la cifra 17.

¿Cuál es el precio del dólar de este sábado, 13 de julio?

Como te mencionamos al comienzo de esta nota, este sábado, 13 de julio, no habrá operaciones bancarias debido a que se trata de un día inhábil; sin embargo, esto no significa que algunos portales especializados no estén lanzando proyecciones que ayuden a determinar el panorama de lo que se verá el próximo lunes, 15 de julio. Es por ello que a continuación te diremos en qué cifra amaneció la moneda mexicana frente al dólar.

De acuerdo con información expedida por El Dólar, este sábado, 13 de julio, el papel moneda nacional estadounidense amaneció en 17. 61 pesos, es decir, presentó un descenso, puesto durante la jornada del pasado viernes, 12, te informamos que el dólar estaba en 17.69 pesos. Por otro lado, la compra de esta divisa oscila en los 17. 26 y se estaría vendiendo en los 17.96. Cabe recordar que estas cifras son únicamente proyecciones y podrían variar conforme avance el día.

Precio del dólar de este sábado, 13 de julio

Sábado, 13 de julio del 2024: ¿Cuál es el precio del dólar en los distintos bancos de México?

Afirme : Compra en 16.80 y vende en 18.30

: Compra en 16.80 y vende en 18.30 Banco Azteca : Compra en 16.95 y vende en 17.95

: Compra en 16.95 y vende en 17.95 Bank of America : Compra en 16.80 y vende en 18.76

: Compra en 16.80 y vende en 18.76 Banorte : Compra en 16.40 y vende en 17.95

: Compra en 16.40 y vende en 17.95 BBVA Bancomer : Compra en 16.56 y vende en 18.09

: Compra en 16.56 y vende en 18.09 Cibanco : Compra el dólar en 16.91

: Compra el dólar en 16.91 Citibanamex : Compra en 17.07 y vende en 18.07

: Compra en 17.07 y vende en 18.07 Inbursa: Compra en 16.40 y vende en 18.40

