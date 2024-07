Precio del dólar para HOY domingo, 14 de julio, en pesos mexicanos, ¿sigue fuerte?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace aproximadamente 6 semanas, el dólar estaba por los cielos, mientras que el peso estaba más que debilitado al grado de prácticamente alcanzar las 19 unidades, hecho que no se veía desde la temporada de pandemia por Covid-19, cuando muchas monedas comenzaron a depreciarse en el mercado, incluyendo a la divisa nacional. En aquel entonces, te explicamos que todo se debía a movimientos en el mercado realizados por el sector empresarial tras el triunfo de la presidenta virtual, Claudia Shienbaum.

Posteriormente, el líder del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció el denominado Plan C, lo que provocó un nuevo incremento que, si bien, no superó los 19 pesos mexicanos, sí que mantuvo a la moneda nacional en los 18. No fue sino hasta días recientes que la divisa de la República volvió a oscilar en los 17, número en el que se ha mantenido desde los últimos días tal ha sido el caso del jueves, viernes, sábado y este domingo.

Precio del dólar de HOY 14 de julio

El día de ayer, sábado 13 de julio, te contamos que, pese a ser un día inhábil (no hay operaciones bancarias) portales como El Dólar continuaban brindando algunas proyecciones sobre cómo estaría el precio del papel moneda de Estados Unidos, lo que permite que la gente se sienta preparada una vez que llegue el lunes, de esta manera, podrá prevenirse sobre los cambios en la bolsa y así podrá ser más cuidadosa con sus movimientos.

¿Cuál es el precio del dólar en este domingo, 14 de julio?

De acuerdo con datos del mencionado portal, este domingo, el dólar permanece en 17.61 pesos mexicanos, es decir, no registró ningún descenso desde la jornada del pasado sábado, aunque sí se mantuvo por debajo de lo reportado durante el pasado viernes, 12 de julio, cuando te comentamos que la moneda del país gobernado por Joe Biden se encontraba en los 17.69. Por otro lado la mencionada divisa se estaría comprando en 17.26 y se vendería en 17.96.

Domingo, 14 de julio del 2024: ¿Cuál es el precio del dólar en los distintos bancos de México?

Afirme : Compra en 16.80 y vende en 18.30

: Compra en 16.80 y vende en 18.30 Banco Azteca : Compra en 16.95 y vende en 17.95

: Compra en 16.95 y vende en 17.95 Bank of America : Compra en 16.80 y vende en 18.76

: Compra en 16.80 y vende en 18.76 Banorte : Compra en 16.40 y vende en 17.95

: Compra en 16.40 y vende en 17.95 BBVA Bancomer : Compra en 16.56 y vende en 18.09

: Compra en 16.56 y vende en 18.09 Cibanco : Compra el dólar en 16.91

: Compra el dólar en 16.91 Citibanamex : Compra en 17.07 y vende en 18.07

: Compra en 17.07 y vende en 18.07 Inbursa: Compra en 17.40 y vende en 18.40

