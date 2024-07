Precio del dólar HOY viernes 20 de julio: Peso mexicano gana frente al divisa de EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 19 de julio, te contamos en TRIBUNA que la buena racha del peso mexicano parecía haber llegado a su fin, puesto el precio del dólar se cotizaba arriba de los 17.90 unidades por billete, lo que significa que estábamos a tan solo 10 centavos de alcanzar la terrorífica cifra del 18 y los memes relacionados con que la moneda nacional habría cumplido la mayoría de edad no se harían esperar.

Tal y como te informamos el día de ayer, la buena racha que el peso mexicano había demostrado tener durante las últimas semanas se cayó por los suelos debido a los cambios políticos que se están registrando en Estados Unidos. Como todos saben, el país vecino del norte se encuentra en medio de un importante proceso electoral, también existe una creciente incertidumbre por saber si Biden continuará o no como candidato de los demócratas.

Toda esta ola de cambios se ha visto reflejada en la moneda oficial de México, lo que la ha llevado a valuarse por encima de los 17.90 pesos por unidades de billete estadounidense. Si bien, durante la jornada de este sábado, 20 de julio, no habrá operaciones bancarias, debido a que se trata de un día inhábil, esto no significa que algunos sitios especializados no hagan proyecciones que te servirán para estar preparado para el siguiente lunes.

Precio del dólar de HOY, sábado 20 de julio

Créditos: Internet

¿Cuál es el precio del dólar de HOY 20 de julio?

De acuerdo con información del portal de El Dólar, este sábado 20 de julio, el billete estadounidense estará oscilando en los 17.86 centavos, es decir, reportó una disminución de 4 centavos en comparación a lo reportado durante la jornada de ayer. Por otro lado, el papel moneda de Estados Unidos se podrá adquirir en 17.48 pesos y se estará vendiendo en 18.23 centavos (aquí sí que llegó a la mayoría de edad el peso mexicano).

Sábado 20 de julio del 2024: Así se cotiza el dólar en los bancos de México

Afirme compra en 17.10 pesos y vende en 18.60

compra en 17.10 pesos y vende en 18.60 Banco Azteca compra en 17.00 y vende en 18.45

compra en 17.00 y vende en 18.45 Bank of America compra en 16.89 y vende en 18.7617 pesos MN/MX

compra en 16.89 y vende en 18.7617 pesos MN/MX Banorte adquiere en 17.30 y vende en 18.86 pesos mexicanos

adquiere en 17.30 y vende en 18.86 pesos mexicanos BBVA Bancomer compra 17.02 y vende en 18.55

compra 17.02 y vende en 18.55 CiBanco oferta al dólar en 16.91 pesos mexicanos

oferta al dólar en 16.91 pesos mexicanos Citibanamex compra en 17.53 y vende en 18.51 pesos

compra en 17.53 y vende en 18.51 pesos Inbursa compra en 17.40 y vende en 18.50

Fuentes: Tribuna