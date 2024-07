Claudia Sheinbaum lanza iniciativa a la no reelección de diputados, senadores y alcaldes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 2 de junio del presente año se celebraron las elecciones por la presidencia de México, lo que dejó a Claudia Sheinbaum como la ganadora de la jornada, lo que la llevó a escribir su nombre en la historia del país como la primera presidenta electa de la nación; sin embargo, todo parece indicar que la exJefa de Gobierno de la Ciudad de México está buscando dejar su huella marcada no solo por ser la primera fémina en gobernar sino por hacer un cambio en el país.

Si bien, aún faltan varios meses para que Sheinbaum asuma el control del país, la realidad es que la próxima mandataria ya se encuentra trabajando en algunas iniciativas, tal es el caso de la que fue enviada recientemente al Congreso en materia a la no reelección. La noticia la transmitió Ernestina Godooy durante la conferencia de prensa del día de hoy, miércoles, 3 de julio; este día fue cuando la poítica brindó más detalles sobre esta nueva ley.

Según lo dicho por Godoy, se espera realizar cambios en el artículo 59 de la Constitución en la que se va a establecer que los senadores y diputados del Congreso de la Unión no podrán reelegirse en el periodo inmediato o posterior al ejercicio de su mandato. No así con las personas que ocupen los mencionados cargos como suplentes para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieran estado en ejercicio.

Claudia Sheinbaum lanza propuesta antireelección

Cabe señalar que “los senadores y diputados propietarios no podrán ser reelectos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes”. Por su parte, Sheinbaum defendió su propuesta argumentando que, durante su periodo de campaña, se percató de que la gente no quería “la reelección” e incluso retó a los medios de comunicación a cuestionar a la ciudadanía sobre lo que pensaban acerca de este polémico tema.

“Hay diputados que participan en una Legislatura y dejan la Legislatura y tienen la posibilidad de en otra ocasión volver a reelegir, el asunto es la reelección directa”, declaró la futura presidenta de México.

Cabe señalar que si bien, Claudia Sheinbaum está buscando que la propuesta sea aprobada, la realidad es que varias personas de su propio partido, Movimiento de Regeneración Ciudadana, han visto algún beneficio derivado de la reelección, tal es el caso de la propia Clara Brugada, quien fue reelecta tras ganar en la alcaldía de Iztapalapa en el año 2018 y en el 2021. Por ahora, será necesario esperar a ver cómo se desarrollan los futuros eventos con respecto a esta nueva iniciativa.

