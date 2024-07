¿Quién es García Harfuch, el próximo secretario de Seguridad que fue vinculado al narco?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado jueves 4 de julio, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, nombró a Omar García Harfuch como el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante la presentación de su gabinete desde el Museo Interactivo de Economía (MIDE) para el sexenio que encabezará a partir del próximo 1 de octubre.

Durante su nombramiento, Sheinbaum mencionó la labor que realizó García Harfuch cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México mientras ella era jefa de gobierno (2028-2023) donde logró importantes golpes a diversas organizaciones criminales, incluyendo a La Unión de Tepito, el Cártel de Tláhuac, el Cártel de Sinaloa y el grupo conocido como Anti Unión.

¿Quién es Omar García Harfuch?

Omar García Harfuch nació el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Continental y en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México. Además, tomó distintas especializaciones como el Diplomado Senior Executive in National and International Security por la Universidad de Harvard, el seminario para el Desarrollo de Agentes del Orden del Gobierno de la República Mexicana, que impartió el FBI en Quantico, Virginia, y el curso de Narcotics Unit Commanders Course, auspiciado por la DEA (Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos).

Su carrera en la seguridad pública inició en 2008, cuando ingreso a la Policía Federal como jefe de departamento en la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito, cargo donde estuvo hasta 2012 cuando la división de Seguridad regional lo designó como Coordinador Estatal de Guerrero. En 2015, se consolidó como titular de la División de Investigación de la Policía Federal.

En junio de 2019 fue general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la CDMX y Coordinador de Inteligencia del Gabinete de Seguridad; desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2023 fue titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y participó en la iniciativa Diálogos por la Transformación coordinando el eje de seguridad hasta que dejó la SSC para incorporarse al equipo de precampaña de Sheinbaum.

¿Vínculos con el narco?

La periodista y autora de libros como Los señores del narco Anabel Hernández en su última investigación ha señalado a García Harfuch de servir a las intereses del Cártel de Sinaloa. En una entrevista a Dámaso López Serrano, alias 'El Mini Lic', afirmó que el exsecretario recibió dinero de Los Chapitos cuando se desempeñaba como encargado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

