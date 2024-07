PRI aprueba reforma de reelección; Alito Moreno seguirá al frente del partido hasta el 2032

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada de este domingo, 7 de julio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó una reforma que avala la reelección, tema que ha sido muy discutido en el país, aunque si bien, esto no afecta de manera directa el tema de la presidencia del país, sí que cambia las reglas dentro de la jerarquía de poderes dentro del propio instituto, ¿quieres enterarte de los detalles? Entonces sigue leyendo.

Resulta ser que, recientemente se celebró la Asamblea Nacional del PRI, en la que se aprobó la reforma que permite la reelección del presidente del partido, lo que significa que un líder puede participar por convertirse en el dirigente por dos periodos seguidos. En este caso, Alejandro ‘Alito’ Moreno y Carolina Viggiano permanecerán al frente Revolucionario Institucional junto como presidente y como secretaría general.

Según algunos informes, tanto ‘Alito’ Moreno como Carolina Viggiano seguirán en sus respectivos papeles hasta el año 2032. Según reportes, la reforma también puede llegar a darle más poder al líder del partido, puesto tendrá la cualidad de poder nombrar a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, del Senado y de los congresos locales. Por otro lado, podría llegar a adquirir una deuda a corto plazo que no superará el 20 por ciento del monto del financiamiento público federal de este año.

Cabe señalar que esta reforma no fue precisamente bien recibida por parte de todos los integrantes del partido, puesto según reportes, varias personas se manifestaron en contra e incluso hubo quienes estuvieron gritando mientras se realizó el anuncio, al coro de: “No reelección, no reelección”; sin embargo, dicha reforma terminó por pasar porque realmente una gran mayoría apoyó a la mencionada propuesta.

Según algunos informes, cerca de 3 mil consejeros nacional del PRI votaron con mano alzada en favor de la nueva reforma, hecho que fue celebrado por el propio Gaspar Quintal, quien declaró que los priistas que “no se rajan, que no se venden por billetes puercos, se encontraban reunidos en la Mesa temática de Estatutos, en el Pepsi Center, durante esta jornada. El mismo político detalló que dicha propuesta fue creada como una demanda social e histórica que vive el país.

