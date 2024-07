Priísta denuncia a compañeros del PRI involucrados en asesinato de Luis Donaldo Colosio

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Durante la vigésimo cuarta sesión del Consejo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del partido, realizó una contundente denuncia al señalar que hay priistas involucrados en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en 1994. Esta sesión, donde también se aprobó a mano alzada la reforma a los estatutos internos para permitir la reelección de la dirigencia hasta 2030, estuvo marcada por la acusación y promesas de cambio profundo dentro del partido.

Moreno Cárdenas no escatimó en palabras al señalar que desde hace años, ciertos priistas han sido "traidores cínicos y lacayos" que han debilitado al partido. "Allá afuera, estos que dicen que participaban en el PRI, son una bola de cínicos, lacayos, y esquiroles al servicio del gobierno y sus intereses. Quieren romper la unidad a cambio de impunidad. Ellos fueron el peor lastre para nuestro partido, ellos estuvieron al frente cuando castigaron al PRI con pemexgate, hay militantes del PRI vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial y eso le costó al PRI, no vamos a tapar a nadie, vamos a exigir cuentas, transparencia y vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad", declaró.

Asimismo, el líder tricolor prometió un cambio radical en el PRI, destacando que no tolerará más traiciones ni deslealtades dentro del partido. "Se acabaron las vacas sagradas y los hampones en el PRI. No más traiciones y no más deslealtades, jamás permitiremos que vuelvan a dañar al PRI", sentenció Moreno, mientras los asistentes coreaban "Duro, duro, duro".

De igual modo, Alejandro Moreno reconoció los desfavorables resultados de la elección del 2 de junio, que dejaron al PRI como la tercera fuerza del país. Además, denunció que su liderazgo ha enfrentado un "gobierno autoritario y represor" que busca destruir al PRI. Pero eso no fue todo, pues aseguró que no permitirán que el partido se convierta en una entidad sumisa al poder y prometió una oposición firme y clara.

El PRI jamás apoyará ninguna reforma al poder judicial que pretenda menoscabar su independencia y debilitarlo frente a los poderes constituidos. Mejorar el acceso a la justicia debe ser el objetivo principal de esa reforma y no una burda venganza para saciar los ánimos impositivos del gobierno. El Poder Judicial es un poder autónomo y no es empleado del poder", enfatizó.

Moreno también destacó el legado del PRI, recordando que ningún otro partido ha dado a México los niveles de estabilidad y gobernabilidad que el PRI logró durante muchas décadas. Resaltó la creación de programas de seguridad social, instituciones educativas, el Infonavit, y la nacionalización de la industria eléctrica, entre otras cosas.

Que nunca se olvide que los gobiernos del PRI implementaron la política social de este país, la política inclusiva replicada por todos los gobiernos actuales. Fuimos los priistas quienes creamos los programas de apoyo a las y los mexicanos, construimos el IMSS, el ISSSTE, y todas las grandes instituciones de este gran país", recordó Moreno.

Para finalizar su discurso, Alejandro Moreno sostuvo que lo mejor que le puede pasar a México es que el PRI vuelva a gobernar. "En México nadie ha hecho más que los gobiernos del PRI. Lo mejor que a México le puede pasar es que el PRI regrese y vuelva a gobernar, y por eso vamos a trabajar para regresar y volver a gobernar", apuntaló.

Fuente: Tribuna