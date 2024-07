'Alito' Moreno se lanza contra los ‘viejos priistas’; menciona a Nuño, Beltrones y Sauri

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado domingo, 7 de julio, te contamos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio un paso importante al aprobar la reforma de reelección dentro de sus filas, lo que significa que el dirigente podría permanecer en el puesto de director durante dos periodos seguidos, lo que se traduce a que Alejandro ‘Alito’ Moreno continuaría hasta el año 2032 como cabecilla de la institución.

Dicha medida desató una serie de críticas hacia el partido, puesto como es bien sabido, el tema de reelección es uno que suele ocasionar polémica en el país, sobretodo cuando se toma en cuenta que, durante la toma de ayer, varios priistas estuvieron gritando consignas a la “no reelección”. Dicha situación provocó que Alejandro ‘Alito’ Moreno saliera a reaccionar ante los señalamientos de sus detractores.

'Alito' Moreno se lanza contra antiguas políticas del PRI

Y es que, desde la perspectiva de quienes aprobaron la reforma, dicha medida fue impuesta debido a que obedecía a las necesidades actuales de la ciudad mexicana. Como respuesta a las criticas, Moreno realizó una conferencia de prensa en la que se lanzó contra las viejas políticas del PRI y las personas que la defendían,: “A partir de hoy los vamos a poner en su lugar y les vamos a contestar y les vamos a exhibir con firmeza y claridad”, declaró”.

Según lo dicho por ‘Alito’, las personas que lastimaron al partido debido a su forma de llevar las cosas son “un grupo de cínicos”, quienes básicamente no se han puesto la playera del partido y no han apoyado para que éste se vuelva más fuerte: “Hay que decir y preguntar dónde estuvieron en las campañas, que me digan si repartieron un solo volante. ¿Qué hicieron a favor del PRI? Anda, acabarnos con ese lastre que traían y lastimar al instituto político”, destacó.

Durante la conferencia ‘Alito’ no confirmó o negó que hubiese una expulsión de a quienes considerase como traidores al partido, pero si indicó que se iba a encargar de revelar sus identidades por “cínicos y corruptos sin vergüenzas”. Por otro lado hizo especial énfasis en que no se iba a doblegar por sus detractores. Entre los acusados por Alejandro se pueden mencionar a Dulce María Sauri, Enrique Ochoa, Pedro Joaquín Coldwell, Aurelio Nuño y Manlio Fabio Beltrones.

“Ellos no levantaron la voz, por eso los vamos a exhibir todos los días. No que fue Enrique Ochoa que andaba diciéndole a los priistas ‘créanme que soy miilitante’, háganme el favor”, declaró.

Fuentes: Tribuna