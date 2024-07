AMLO descarta encuentro con Norma Piña para dialogar sobre Reforma al Poder Judicial

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, martes 9 de julio de 2024, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó tener una reunión con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para dialogar sobre la próxima Reforma al Poder Judicial.

Al iniciar la ronda de preguntas en su tradicional conferencia de prensa, una periodista cuestionó al mandatario tabasqueño sobre una posible reunión con la ministra presidenta Norma Piña, quien ya reconoció que sí es necesaria una Reforma al Poder Judicial. Ante esto, López Obrador señaló que será la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, quien encabece las próximas reuniones sobre este cambio a la Constitución Mexicana.

Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, pidió una reunión con AMLO. Foto: Internet

En su intervención, el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), celebró que Norma Piña reconociera que es necesario un cambio en el sistema de justicia en México, ya que hay un gran número de jueces, ministros y magistrados corruptos que no sirven al pueblo mexicano. El jefe del Ejecutivo Federal volvió a insistir en que la elección directa es el mejor mecanismo para renovar a los ministros de la SCJN.

Cuando se le volvió a insistir a AMLO sobre sobre un posible encuentro directo con Norma Piña, acompañado de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente de México dijo que no lo haría, pues él ya envió la propuesta; asimismo, le recordó a la ministra presidenta que el pueblo cuenta con la sabiduría para elegir a sus propios jueces, magistrados y ministros, no como ella cree.

Y que no se menosprecie al pueblo, que no se piense que el pueblo no sabe, porque no es así, el pueblo es sabio, aunque no les guste a los conservadores que yo lo digo [...] Entonces el que desprecia al pueblo, el que considera que el pueblo es tonto no debería ni siquiera estar impartiendo justicia", agregó.