'Alito' llama "político de vitrina" a Beltrones y afirma que el PRI no trabajará con él

Ciudad de México.- El enfrentamiento entre la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), liderada por Alejandro Moreno, y el exdirigente Manlio Fabio Beltrones sigue siendo tema de conversación. Después de negar la pertenencia de Beltrones a la bancada en el Senado, este martes, 'Alito' prácticamente descartó cualquier posibilidad de reconciliación o acuerdo de trabajo con Beltrones.

No solo cerró la puerta para Beltrones Rivera, sino también para otros exdirigentes y miembros de la vieja guardia que impugnaron su reelección, a quienes incluso responsabilizó del desprestigio que afecta al PRI. En una entrevista para Reporte 100 con Juan Carlos Zúñiga, Moreno Cárdenas justificó la decisión del Grupo Parlamentario de su partido en el Senado de no admitir a Manlio Fabio Beltrones como integrante.

La decisión que tomamos en el grupo parlamentario la tomamos con una enorme convicción, por una razón, porque cuando pasa mucho tiempo y te descolocas de la política, te extravías de la política, te conviertes en un político de vitrina, perdiendo esos reflejos que demanda hoy el contexto político nacional. ¿Qué pasa? No están acorde con los tiempos", expresó Moreno.

El dirigente nacional del PRI calificó al senador electo por la primera minoría en Sonora como una figura con 50 años en la política, que ha ocupado diversos cargos y tiene la habilidad de intervenir en las decisiones tanto de cada Estado como del partido.

Ese partido ya se acabó, se acabó ese partido de los intocables, de los que por ser amigos les dan los espacios. Quiero ser muy puntual con el caso de Manlio Fabio Beltrones, porque lo veo extraviado, perdido; ya es un político en el ocaso de su tiempo, y creo que ha perdido esa capacidad de ser objetivo y de ver hacia adelante. Son otros tiempos y son nuevos tiempos", dijo.

Ante la insistente pregunta, afirmó que "hay que decirle a Manlio Fabio Beltrones que esto no es una cuestión personal. Le encanta que las columnas políticas hablen bien de él, que lo describan como el político de mayor trayectoria. Le gusta ese PRI que ya no existe. Está cerca de los 80 años. Creo que al final deben entender que hoy la posición del partido es de una nueva generación, de crear oportunidades y espacios. Esto no es un asunto personal, es un asunto político y de partido".

Por último, Alejandro Moreno Cárdenas señaló que el exgobernador sonorense solicitó al partido tener control sobre las decisiones locales del PRI en Sonora. Además, criticó que Beltrones Rivera lideró una candidatura con los peores resultados electorales en Sonora, donde no logró unificar los esfuerzos del priismo sonorense.

Yo creo que los priistas de Sonora deben sacudirse ya este nombre y apellido de Beltrones, como si fuera un cacique, decidiendo todas las posiciones y coartando la libertad y la oportunidad. Por eso vamos a impulsar grandes cambios en el partido y se van a acabar los apellidos ilustres, que son los campeones mundiales en plurinominales", aseveró.

Fuente: Tribuna